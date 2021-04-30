Определены номинанты премии Правительства Ленинградской области в сфере журналистики 2021 года

Ленобласть назвала лучших журналистов региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

27 апреля 2021 года состоялось заседание жюри по присуждению премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики 2021 года. В состав жюри под руководством председателя Комитета по печати Ленинградской области Константина Визирякина вошли представители медиасообщества Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также представители органов исполнительной власти Ленинградской области.

На конкурсном отборе было рассмотрено 83 заявки от представителей средств массовой информации Ленинградской области и определены следующие номинанты премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики 2021 года:

Номинация «За лучший медиапроект Ленинградской области»:

- Коллектив авторов, телеканал «ЛенТВ24», проект «Эстафета вечного огня на Дороге жизни»

- Коллектив авторов, ООО «Канал СТВ», проект «Время отцов»

- Коллектив авторов ТК «СвирьИнфо», проект «Победители»

Номинация «За лучший сюжет в радиоэфире Ленинградской области»:

- Оксана Егорова, радиостанция «Радио Тихвин», цикл радиопрограмм «По следам Великих событий»

- Алексей Степанов, ООО «Северо-Западная Медиа-Группа», цикл программ «Ленинградская семья»

- Наталья Филимонова, ООО «В.И.-ТОС», материал «Истории фронтовиков: «Звёздный час» в рамках девятичасового марафона «Этот День мы приближали, как могли!», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне»

Номинация «За лучший сюжет в телеэфире Ленинградской области»:

- Коллектив авторов, ООО «Группа «Дивья», материал «В бронзу облаченная память. Маршал Победы К.А.Мерецков»

- Светлана Солоницына, информационный центр «Кириши», материал «Гость программы/спецвыпуск»

- Владимир Кочетков, медиа группа «Наш Город», информационно-развлекательная программа «Выборгская сторона»

Номинация «За лучшую публикацию в печатном СМИ Ленинградской области»:

- Ирина Хрусталёва, газета «Гатчинская правда», материал «Юрий Микитюк «За любую жизнь нужно бороться»

- Ирина Полякова, газета «ТЕРА-пресс», материал «Наследники Балтийских традиций»

- Татьяна Догадина, газета «Лодейное поле», материал «Две судьбы – два имени одной разведчицы»

Номинация «За лучшую публикацию в электронном СМИ Ленинградской области»:

- Иван Смирнов, газета «Тосненский вестник», материал «Инфекционное отделение в Тосно: откровенный разговор»

- Анна Сердюк, газета «Петербургский рубеж», материал «Андрей Пастушенко: Жить, любить и творить во благо»

- Татьяна Туктамышева, Online47, материал «Точка опоры: как в Ленобласти семьям с детьми-инвалидами помогают решать важные вопросы»

Номинация «Открытие года»:

- Виктория Казакова, телерадиоканал «ПРО-ТВ», материал «Я ни о чём не жалею»

- Дарья Гаркавая, газета «Приозерские ведомости», материал «Просто Мария»

- Александра Ермолаева, газета «Уездные вести», материал «Максим Степуренко и его семья: нет ничего невозможного»

Лауреаты премий Правительства Ленинградской области в сфере журналистики 2021 года, а также лауреат главной номинации «Лучшая журналистская работа года» будут объявлены в рамках XXIV Фестиваля СМИ Ленинградской области, запланированного к проведению в августе 2021 года!