Телеканал «Санкт-Петербург» проводит конкурс «Новые символы Петербурга»

Телеканал «Санкт-Петербург» объявил старт конкурса «Новые символы Петербурга».

18 апреля, в Международный день памятников, и исторических мест телеканал «Санкт-Петербург» объявил старт конкурса «Новые символы Петербурга». В течение нескольких месяцев жители Северной столицы будут выбирать новые символы Санкт-Петербурга. В их число может попасть любое здание, памятник, объект транспортной инфраструктуры, парк, сквер – в общем, любой объект, отрытый, построенный или установленный в Санкт-Петербурге с 2000 года.

Только за первую неделю было предложено уже более двадцати объектов к участию в конкурсе. Названия своих фаворитов жители Петербурга присылают как по электронной почте на адрес symbol@topspb.tv, так и в комментариях под постами в социальных сетях телеканала.

На символ города, по мнению петербуржцев, претендуют следующие малые формы:

- Петербургский Ангел скульптора Романа Шустрова в Измайловском саду;

- Памятник Довлатову на улице Рубинштейна;

- Памятник солдату Швейку в Купчино;

- Бронзовые коты на Малой Садовой улице;

- Скульптура зайца в Петропавловской крепости;

- Бронзовый мини-город в Александровском парке.

Из крупных архитектурных объектов:

- Газпром Арена;

- Лахта-центр – башня Газпрома;

- Здание музея «Эрарта»;

- Новая Голландия;

- Вантовый мост Западного скоростного диаметра через Финский залив;

- Здание станции метро «Горьковская».

Насколько эти фавориты действительно значимы для города и его жителей? Какие еще памятники и здания должны войти в список номинантов? Ждем ваших предложений по адресу symbol@topspb.tv, также вы можете написать свой вариант в комментариях под постами в социальных сетях телеканала.

Напомним, что вторым этапом конкурса станет онлайн-голосование: с 27 мая по 27 июня из всех присланных вариантов зрители выберут 25 фаворитов. Третьим, заключительным этапом, с 27 июня по 27 августа, станет определение победителей. Из 25 финалистов путем интернет-голосования будут выбраны 12 самых главных «новых символов Санкт-Петербурга».

Победители конкурса будут объявлены в начале сентября на фотовыставке, организованной телеканалом «Санкт-Петербург» под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга.

Призываем всех жителей города, неравнодушных к облику Северной столицы, присоединиться к акции и внести свою лепту в определение Нового символа Петербурга.