Телеканал «Санкт-Петербург» проводит конкурс «Новые символы Петербурга»

Телеканал «Санкт-Петербург» объявил старт конкурса «Новые символы Петербурга».
18 апреля, в Международный день памятников, и исторических мест телеканал «Санкт-Петербург» объявил старт конкурса «Новые символы Петербурга». В течение нескольких месяцев жители Северной столицы будут выбирать новые символы Санкт-Петербурга. В их число может попасть любое здание, памятник, объект транспортной инфраструктуры, парк, сквер – в общем, любой объект, отрытый, построенный или установленный в Санкт-Петербурге с 2000 года.
Только за первую неделю было предложено уже более двадцати объектов к участию в конкурсе. Названия своих фаворитов жители Петербурга присылают как по электронной почте на адрес symbol@topspb.tv, так и в комментариях под постами в социальных сетях телеканала.
На символ города, по мнению петербуржцев, претендуют следующие малые формы:
- Петербургский Ангел скульптора Романа Шустрова в Измайловском саду;
- Памятник Довлатову на улице Рубинштейна;
- Памятник солдату Швейку в Купчино;
- Бронзовые коты на Малой Садовой улице;
- Скульптура зайца в Петропавловской крепости;
- Бронзовый мини-город в Александровском парке.
Из крупных архитектурных объектов:
- Газпром Арена;
- Лахта-центр – башня Газпрома;
- Здание музея «Эрарта»;
- Новая Голландия;
- Вантовый мост Западного скоростного диаметра через Финский залив;
- Здание станции метро «Горьковская».
Насколько эти фавориты действительно значимы для города и его жителей? Какие еще памятники и здания должны войти в список номинантов? Ждем ваших предложений по адресу symbol@topspb.tv, также вы можете написать свой вариант в комментариях под постами в социальных сетях телеканала.
Напомним, что вторым этапом конкурса станет онлайн-голосование: с 27 мая по 27 июня из всех присланных вариантов зрители выберут 25 фаворитов. Третьим, заключительным этапом, с 27 июня по 27 августа, станет определение победителей. Из 25 финалистов путем интернет-голосования будут выбраны 12 самых главных «новых символов Санкт-Петербурга».
Победители конкурса будут объявлены в начале сентября на фотовыставке, организованной телеканалом «Санкт-Петербург» под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга.
Призываем всех жителей города, неравнодушных к облику Северной столицы, присоединиться к акции и внести свою лепту в определение Нового символа Петербурга.