Jukebox trio выступят 3 мая в Санкт-Петербурге

Jukebox trio представят обновленную программу каверов.

Вокальный коллектив Jukebox trio выступит с концертом в Санкт-Петербурге 3 мая в Social Club на Рубинштейна, где представят обновленную программу каверов в своём оригинальном прочтении и главные хиты из авторского материала.

Вот уже более 15 лет братья Владимир и Илья Ивановы и Гарри Краулис с помощью трех голосов без использования музыкальных инструментов создают мощное звучание, не уступающие самым модным электронным музыкантам и являются любимыми гостями различных телешоу от Comedy club и программ «Первого канала», до передач «Подмосковные вечера» и «Дело было вечером» с Михаилом Шацем на СТС, где они отвечают за всё музыкальное сопровождение.

Обычно группы в их статусе начинают терять актуальность и пользуются уже старыми заслугами, но Jukebox trio продолжают оставаться не только молодыми и перспективными, но до сих пор каждое их выступление – это что-то новое, свежее и интересное. Будьте готовы, что на концерте 3 мая Jukebox trio вновь предстанут перед публикой «молодыми и перспективными», а теперь ещё и в статусе популярных тиктокеров. Парни будут удивлять как новыми каверами, так и авторскими композициями, а чтобы представить новый совместный трек «Бывшим» вместе с ребятами на сцену выйдет солист «Меджикул» Олег Сапронов.

Уже несколько лет группа не выступала с открытыми концертами в Северной столице, поэтому этот приезд музыкантов можно по истине назвать долгожданным. Не пропустите! 3 мая в Social Club большой весенний концерт Jukebox trio. Начало в 19.00.