Перукуа отпразднует «Время Женщины» в Санкт-Петербурге

5 июня 2021 года, в ДК Ленсовета пройдет сольный концерт Перукуа "Время женщины". Фото: предоставлено организаторами

5 июня 2021 года, в ДК Ленсовета пройдет сольный концерт Перукуа "Время женщины". Прошло больше года с момента последней встречи российских поклонников с божественным голосом знаменитой австралийской певицы. Предстоящий концерт станет первым большим выступлением артистки в Санкт-Петербурге после пандемии. В первые дни лета Перукуа представит зрителям свои новые песни.

"Карантин, самоизоляция, удаленка - слишком тесно, слишком уединенно. Давайте соберемся вместе и отметим наступление лета, которое от нас всего в одном шаге. Сделаем это ярко, сочно, чувственно и красиво". - говорит Перукуа. - Моя новая концертная программа - это ода женщине, ее истинной природе, проявленной красоте, стремлению быть любимой и дарить любовь."

Перукуа родилась и выросла в музыкальной семье, закончила Академию искусств в Австралии по классу джазового вокала, построила карьеру певицы в Сиднее, а затем начала творить совсем иную музыку, в которой гармонично сплелись элементы соула, индийские и ближневосточные мотивы, мелодии коренных американских индейцев, биты электронной музыки. Песни Перукуа записаны при участии музыкантов, работавших с Beyoncé, Christina Aguilera и Coldplay. На счету певицы 11 альбомов, 18 международных концертных туров и выступления на знаковых площадках страны: СК “Олимпийский”, Крокус Сити Холл, Московский Международный Дом Музыки, КЗ им. П.И. Чайковского и др.

Дата: 5 июня 2021 г.

Место проведения: ДК Ленсовета

Начало: 19.00