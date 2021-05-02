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Спорт2 мая 2021 11:27

Зенит - Локомотив 2 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Зенит - Локомотив 2 мая 2021 года. Прямая онлайн-трансляция начнется в 19.00. «КП» анонсирует подробности главного матча Российской Премьер-лиги, который пройдет на стадионе «Газпром Арена»
Авторы (2):
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Прямая трансляция матча Зенит - Локомотив начнется в 19.00 2 мая 2021.

Прямая трансляция матча Зенит - Локомотив начнется в 19.00 2 мая 2021.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Зенит - Локомотив 2 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча

Команда Сергея Семака против столичных гостей под руководством Марко Николича - именно так выглядит главный матч 28 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), а, возможно, и всего чемпионата России сезона 2020/21. Сегодня, 2 мая 2021 года, петербургский «Зенит» может обеспечить себе золотые медали первенства. Если обыграет «Локомотив».

Однако москвичи приехали в Петербург не для того, чтобы просто отдать три очка сопернику по чемпионской гонке. «Локомотив» в весенней стадии РПЛ набрал отличный ход и выиграл все матчи. Железнодорожники, занимающие второе место (52 очка), находятся буквально в паре шагов от лидирующего «Зенита» (58 очков). Если выигрывают они, то ситуация в концовке чемпионата обостряются до предела. Битва двух столиц начнется на «Газпром Арене» ровно в 19:00 по московскому времени.

Трансляция матча Зенит - Локомотив 2 мая 2021 пройдет на канале Матч ТВ. Начало в 19.00.

Спорт: ФУТБОЛ