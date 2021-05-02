Зенит - Локомотив 2 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Прямая трансляция матча Зенит - Локомотив начнется в 19.00 2 мая 2021. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зенит - Локомотив 2 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча

Команда Сергея Семака против столичных гостей под руководством Марко Николича - именно так выглядит главный матч 28 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), а, возможно, и всего чемпионата России сезона 2020/21. Сегодня, 2 мая 2021 года, петербургский «Зенит» может обеспечить себе золотые медали первенства. Если обыграет «Локомотив».

Однако москвичи приехали в Петербург не для того, чтобы просто отдать три очка сопернику по чемпионской гонке. «Локомотив» в весенней стадии РПЛ набрал отличный ход и выиграл все матчи. Железнодорожники, занимающие второе место (52 очка), находятся буквально в паре шагов от лидирующего «Зенита» (58 очков). Если выигрывают они, то ситуация в концовке чемпионата обостряются до предела. Битва двух столиц начнется на «Газпром Арене» ровно в 19:00 по московскому времени.

Трансляция матча Зенит - Локомотив 2 мая 2021 пройдет на канале Матч ТВ. Начало в 19.00.