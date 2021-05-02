Вальс буксиров прошел на Неве в честь открытия туристического сезона

Шоу буксиров прошло на Неве. Фото: Полина ШАНДРАК

Традиционный вальс буксиров ознаменовал приход туристического сезона в Петербург. Утром 2 мая сотни горожан пришли на набережные Невы, чтобы увидеть красочное водное шоу. Благо, погода позволила насладиться прогулками на открытом воздухе.

- 2 мая для жителей и гостей Петербурга доступны сотни бесплатных авторских экскурсий, бесплатное посещение музеев и много других активностей. В городе пройдут необычные интересные для туристов мероприятия – водные шоу, фестиваль ледоколов, - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Три буксира "танцевали" на воде под музыку. Фото: Полина ШАНДРАК

Утром на реках и каналах уже состоялся водный карнавал прогулочных катеров, а чуть позднее зрителей праздника открытия турсезона ждет флеш-моб от гидроциклистов. Завершит торжества шоу дронов в небе над Невой.

Сотни петербуржцев пришли посмотреть на шоу. Фото: Полина ШАНДРАК

Отметим, что по расчетам властей города, в 2021 году в Петербург приедут до 5,5 миллионов туристов. Все они будут россиянами. Иностранцы, если позволит пандемия, станут «бонусом» к турсезону.