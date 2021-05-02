Самолет из Сочи подал аварийный сигнал перед посадкой в Петербурге

Самолет из Сочи сообщал о проблемах на борту при подлете к Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самолет, летевший в Петербург из Сочи, подал аварийный сигнал перед посадкой в Пулково. По предварительным данным, у частного бизнес-джета Hawker 750 возникли проблемы с шасси. ЧП произошло вечером 2 мая, но все закончилось благополучно.

- В 17:55 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет Hawker 750, летевший из Сочи. На его борту находились два члена экипажа. Во время полета наземные службы аэропорта получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

Известно, что диспетчеры отправили самолет на второй круг, но посадка прошла без инцидентов и помощь аварийных служб не понадобилась. Никто не пострадал, сбоев в расписании по причине ЧП не отмечено.

- Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, - отметили в Пулково.

Отметим, что реактивный самолет Hawker 750 был создан американской корпорацией Hawker Beechcraft Corporation в 2007 году специально для европейского рынка. Машина используется в основном в бизнес-авиации и вмещает до восьми пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самолет столкнулся с птицей в Пулково при посадке

Проверку по факту инцидента ведет прокуратура (подробности)

Самолет ослепил фарами сотрудника аэропорта Пулково

Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь (подробности)