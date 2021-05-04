По факту смерти двух детей в пожаре в Ленобласти завели уголовное дело

Огонь охватил 15 квадратных метров квартиры. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трагический пожар в поселке Федоровское под Тосно Ленинградской области стал уголовным делом: следователи разбираются, что стало причиной смерти двух подростков. Одному было 15 лет, второму завтра должно было исполниться 16. Тела обоих из горящей квартиры вытащили спасатели. Пытались реанимировать. Безрезультатно…

– В квартире на Центральной улице в результате пожара погибли два несовершеннолетних, еще один подросток с ожогами госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщают в СУ СК по Ленинградской области.

Уголовное дело завели по факту причинения смерти по неосторожности, что карается законом сроком до четырех лет тюрьмы. На месте работает следственно-оперативная группа с участием самых опытных криминалистов и следователей. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожаротехническая экспертизы. Идут допросы свидетелей пожара.

Следователи проверят все версии возгорания. В числе неофициальных называется неудачная попытка компании из пяти детей приготовить поесть на газовой плите (двое из ребят спаслись из квартиры самостоятельно).

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