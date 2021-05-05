Самого известного петебургского зайца вернули в Петропавловскую крепость

Скульптура зайца вернулась на прежнее место у Иоанновского моста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитую фигурку зайца у Петропавловской крепости вернули на законное место – на ледорез у Иоанновского моста. Торжественная церемония возвращения ушастого любимца туристов (да и горожан, чего уж там) состоялась в среду, 5 мая – до этого он почти месяц находился на реставрации.

Ранее скульптура почти месяц находилась на реставрации - зайца почистили и покрасили в блестящий серый цвет. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ледоход весны 2021 года не пощадил ледорезы – особенно тот их куст, где сидел наш зайчик, - рассказал журналистам заместитель эксплуатационной организации «Мостотрест» Юрий Бурмашев. – Пришлось их демонтировать, перебирать и заменять недостающие элементы. Четыре ледорезных куста уже восстановлены, еще четыре находятся в стадии ремонта. Ориентировочно вся работа завершится в течение мая.

Работу принимал лично Петр I. Претензий к качеству у государя-императора не возникло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Юрий Бурмашев отметил также, что самый знаменитый заяц Петербурга уже совсем скоро – 8 мая – отметит свое совершеннолетие: его посадили на ледорез у Иоанновского моста ровно 18 лет назад. С тех пор он встречает всех жителей и гостей города, пришедших на прогулку в Петропавловскую крепость. Саму скульптуру в рамках ремонта тоже подновили: почистили металлическую «шубку» и выкрасили ее в блестящий серый цвет. Отныне полюбоваться на ушастого «стража» Иоанновского моста и по старой-доброй традиции бросить ему монетку на удачу вновь могут все желающие.