Адский грохот и осколки по всей дороге: две легковушки столкнулись на полном ходу в Калининском районе Санкт-Петербурга

По предварительной информации, обошлось без погибших. Фото: vk.com/spb_today

Страшная авария произошла в среду, 5 мая, в Калининском районе Санкт-Петербурга, на пересечении Кондратьевского проспекта и проспекта Маршала Блюхера. Белый седан «Фольскваген» на полном ходу протаранил другую легковушку – «Хендэ Крета» - а после, продолжив движение по инерции, ударился в светофор на тротуаре. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Там еще по тротуару отец с сыном шли, - уточнили свидетели инцидента. – Они просто чудом спаслись: если бы не светофор, было бы на две жертвы больше.

Столкновение, судя по видеозаписи момента, действительно вышло страшным: белый «Фольксваген» влетает в «Хендэ» со страшным грохотом, во все стороны разлетаются осколки стекла и кусочки покореженного кузова. Что именно привело к столкновению, пока до конца неизвестно: правоохранительным органам еще только предстоит докопаться до причин. Однако, по словам очевидцев, в аварии виноват скорее водитель «Хендэ» - скорее всего, он не смог правильно «настроиться» на своеобразный режим работы светофоров на перекрестке, повернул раньше положенного и напоролся на летящий перпендикулярным курсом «Фольксваген».

Информация о пострадавших на данный момент не сообщается. Предварительно, обошлось без жертв, хотя водитель «Фольсквагена» мог получить тяжелые травмы - выбираясь из покореженного авто, он жаловался на острую боль в области грудины.