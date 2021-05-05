Солнце и выше +20: Синоптик рассказал, когда вернется тепло в Санкт-Петербург

По-настоящему весеннее тепло должно прийти в Санкт-Петербург только в середине новой недели. Увы, но выходные как были, так и останутся пасмурными и дождливыми. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало мая в Санкт-Петербурге вышло промозглым, серым и дождливым. И рассчитывать на то, что погода в скором времени повернет наконец-то на весну, не приходится: какое-то время придется потерпеть ее неприятные капризы. Об этом в среду, 5 мая, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Особо радужных прогнозов на ближайшие дни нет: до конца нынешней недели не теплее +7…+12 градусов, и практически каждый день дожди, а в четверг ещё и обильные. И только с началом новой недели потеплеет до +15 градусов, а со вторника до пятницы будет и выше +20, - объяснил специалист.

Ну а пока – дожди и холод. По словам Михаила Леуса, средняя температура воздуха в Северной столице на данный момент составляет +4,8 градуса – это более чем на 4 градуса ниже положенных климатических значений. Кроме того, за неполные пять дней, прошедших с начала мая, в городе выпал 21 миллиметр осадков – это без малого половина месячной нормы. Так что не откладывайте далеко зонтики и не убирайте в шкаф теплые вещи – весна и лето в этом году обязательно будут, но придется еще немного потерпеть, пока к нам не придет теплый атмосферный фронт, медленно, но верно надвигающийся с запада.