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Общество6 мая 2021 13:00

Петербуржцы выбрали «визитного котика» города

Подведены итоги фотоконкурса «Котовизитка Петербурга - 2021». Теперь победителей ждут призы от компании «ВсемМиром»
Анна НЕВСКАЯ
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Уже 13 лет американский экзот Матрос несет бессменную вахту на теплоходе «Николай Чернышевский», курсирующем между двумя столицами.

Уже 13 лет американский экзот Матрос несет бессменную вахту на теплоходе «Николай Чернышевский», курсирующем между двумя столицами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В апреле на сайте «Комсомольской правды» spb.kp.ru при поддержке торговой марки ZooRing проходил фотоконкурс «Котовизитка-2021» - мы искали четвероногого пушистика, достойного статуса визитной карточки Северной столицы. Мы неспроста проводим конкурс именно среди этих животных, ведь именно они защищали город в дни блокады, а сегодня служат хранителями Эрмитажа, располагаются на памятных монументах, известных картинах и просто радуют нас.

С 1 апреля по 1 мая в открытом голосовании на сайте читатели могли выбрать претендента, который, по их мнению, достоин звания «визитный котик Петербурга». Условия участия были простые: сделать фотографию своего любимого котика (живого пушистика или хвостатого с памятника/картины) и загрузить фотографию на страницу конкурса. Чтобы повысить шансы на победу, фото можно было дополнить коротким рассказом, почему именно этот котик достоин получить заветный статус.

В фотоконкурсе приняло участие более ста хвостатых. Помимо основной номинации «Визитный котик Петербурга», были еще три специальные: «Кот - символ петербургского искусства», «Главный любимец горожан» и «Неравнодушный котолюбитель Петербурга».

Напомним, победитель получит главный приз конкурса - 30 кг корма ZooRing для кошек, а победители специальных номинаций поделят фирменные призы от партнера конкурса.

Генеральный партнер фотоконкурса «Котовизитка Петербурга - 2021» компания «ВсемМиром» - российский производитель кормов для кошек и собак супер-премиум-качества. Компания работает на зоорынке уже более 20 лет. Под собственной торговой маркой ZooRing фирма производит корма, к созданию которых привлекает ведущих ветеринаров и диетологов.

Экологически чистые корма ZooRing содержат OMEGA 6:3 (рыбии жир лосося), высококачественные протеины (мясо, рыба), сбалансированныи комплекс витаминов и минеральных веществ, минимум злаковых. Продукция не содержит ГМО, сою, химические ароматизаторы и красители.

Продукция «ВсемМиром» предназначена для тех, кто заботится о здоровье своих питомцев, кому важен их внешний вид, здоровье, настроение.

«Мы с удовольствием решили поддержать этот добрый конкурс, ведь мы и сами обожаем кошек. Очень приятно видеть такой отклик, хотя оно и понятно, ведь история Петербурга тесно переплетается с историями кошачьих, - рассказывает генеральный директор ООО «ВсемМиром» Марина Ерофеева. - Торговая марка ZooRing поздравляет победителей конкурса и рада наградить их фирменными подарками!»

А вот и победители:

Солнечный Борис. Фото: Сергей Буров.

Звание «Визитный котик Петербурга» завоевал мейн-кун по кличке Борис: ему петербуржцы отдали более 13 тысяч лайков. На конкурс Бориса отправил Сергей Буров.

- Котик очень дружелюбный и ласковый, живет в нашем реабилитационном центре «Лайф». Его самые любимые занятия - играть и спать.

Интеллигентная Муся. Фото: Валерия Овсянникова.

Победителем в номинации «Кот - символ петербургского искусства» стала кошка Муся из библиотеки имени Маяковского.

- В 2007 году она сама пришла в Маяковку и с тех пор живет с нами, - делится сотрудник библиотеки Валерия Овсянникова. - Муся - почетная слушательница всех мероприятий. Однажды она чуть не сорвала доклад австрийского лектора, потому что гости начали ее фотографировать. Мусю вообще очень любят: одна читательница даже пыталась ее похитить. Наша кошка контактная и воспитанная, но годы берут свое: сейчас она почти постоянно спит. Вы можете найти ее на набережной реки Фонтанки, 46, в любимом кресле.

Глазастая милашка Кайра. Фото из личного архива участника.

«Главным любимцем горожан» стала аккуратная и осторожная кошечка Кайра. Она еще совсем малышка, ей нет и года. Когда Кайре было всего три дня, волонтеры принесли ее с улицы вместе с мамой и остальными котятами в приют «Островок», а спустя некоторое время Кайра стала резидентом котокафе Soulmate.

- Мы надеемся, - комментирует сотрудник котокафе, - что этот конкурс поможет кошечке обрести свой дом и любящих хозяев!

Охранник Василий. Фото из личного архива участника.

Победитель в номинации «Неравнодушный котолюбитель Петербурга» - уличный кот Василий.

- Его знают жители не только нашего дома, но и окрестностей. Лично у меня с Василием особая история, - рассказывает Олег Груздев, - он охраняет мою машину. Когда подъезжаю к дому, кот уже ждет меня. Говорю ему: «Василий, охраняй!» И он охраняет, а утром сдает обратно, в целости и сохранности. Конечно, на главного кота Петербурга Василий не претендует, но участвовать будет рад, а вдруг и он займет достойное место в конкурсе.

Победители в специальных номинациях:

Театральный кот Федор. Фото: Карина Пляцковская.

- Федор попал к нам в «Театр Дождей» 12 лет назад маленьким котенком, а сегодня мы все его называем негласным художественным руководителем (или лаповодителем), ночным администратором, - рассказывает сотрудник театра Карина Пляцковская. - Федор всегда присутствует на общих сборах театра, во время спектаклей сидит в световой рубке и наблюдает за процессом вместе с режиссером и осветителями. Однажды после финального аккорда спектакля «На берегах Невы» погас свет, а когда зажегся вновь - вместо актрисы зрители увидели на поклонах нашего Федора.

Котохудожник Стас. Фото: Ольга Воротынцева.

- Станислав - настоящий член семьи. Любит играть, хулиганить. А когда его хозяйка рисует виды Петербурга, Стас активно помогает: подает кисти и, конечно, позирует, - рассказывает хозяйка пушистого ценителя искусства Ольга Воротынцева.

Культурная Чита. Фото: Екатерина Строганова.

- Чита живет и служит в театре «Суббота» на Звенигородской улице, 30, - рассказывает участница конкурса Екатерина Строганова. - Красавице около восьми лет, и она прекрасно справляется со своими обязанностями: создает уют, встречает и провожает зрителей. Да и просто украшает собой мир! Как настоящая культурная кошка, Чита ведет страничку в соцсетях. Правда, заходит туда не часто: обычных кошачьих дел у нее гораздо больше.

Приветливый Василий. Фото: Татьяна ЛЕВУШКИНА.

- С 2013 года Василий украшает двор театра «На Литейном», - рассказывает участница конкурса Татьяна Левушкина. - Через год, в 2014 году, за особые заслуги в общении со зрителями и создании у них позитивного настроения Василий обрел дом и стал «штатным котом» театра «На Литейном».

Все победители в ближайшее время получат призы от партнера проекта - компании «ВсемМиром». «Комсомольская правда» благодарит всех за участие в фотоконкурсе!

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