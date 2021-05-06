Петербуржцы выбрали «визитного котика» города

Уже 13 лет американский экзот Матрос несет бессменную вахту на теплоходе «Николай Чернышевский», курсирующем между двумя столицами. Фото: Олег ЗОЛОТО

В апреле на сайте «Комсомольской правды» spb.kp.ru при поддержке торговой марки ZooRing проходил фотоконкурс «Котовизитка-2021» - мы искали четвероногого пушистика, достойного статуса визитной карточки Северной столицы. Мы неспроста проводим конкурс именно среди этих животных, ведь именно они защищали город в дни блокады, а сегодня служат хранителями Эрмитажа, располагаются на памятных монументах, известных картинах и просто радуют нас.

С 1 апреля по 1 мая в открытом голосовании на сайте читатели могли выбрать претендента, который, по их мнению, достоин звания «визитный котик Петербурга». Условия участия были простые: сделать фотографию своего любимого котика (живого пушистика или хвостатого с памятника/картины) и загрузить фотографию на страницу конкурса. Чтобы повысить шансы на победу, фото можно было дополнить коротким рассказом, почему именно этот котик достоин получить заветный статус.

В фотоконкурсе приняло участие более ста хвостатых. Помимо основной номинации «Визитный котик Петербурга», были еще три специальные: «Кот - символ петербургского искусства», «Главный любимец горожан» и «Неравнодушный котолюбитель Петербурга».

Напомним, победитель получит главный приз конкурса - 30 кг корма ZooRing для кошек, а победители специальных номинаций поделят фирменные призы от партнера конкурса.

Генеральный партнер фотоконкурса «Котовизитка Петербурга - 2021» компания «ВсемМиром» - российский производитель кормов для кошек и собак супер-премиум-качества. Компания работает на зоорынке уже более 20 лет. Под собственной торговой маркой ZooRing фирма производит корма, к созданию которых привлекает ведущих ветеринаров и диетологов.

Экологически чистые корма ZooRing содержат OMEGA 6:3 (рыбии жир лосося), высококачественные протеины (мясо, рыба), сбалансированныи комплекс витаминов и минеральных веществ, минимум злаковых. Продукция не содержит ГМО, сою, химические ароматизаторы и красители.

Продукция «ВсемМиром» предназначена для тех, кто заботится о здоровье своих питомцев, кому важен их внешний вид, здоровье, настроение.

«Мы с удовольствием решили поддержать этот добрый конкурс, ведь мы и сами обожаем кошек. Очень приятно видеть такой отклик, хотя оно и понятно, ведь история Петербурга тесно переплетается с историями кошачьих, - рассказывает генеральный директор ООО «ВсемМиром» Марина Ерофеева. - Торговая марка ZooRing поздравляет победителей конкурса и рада наградить их фирменными подарками!»

А вот и победители:

Солнечный Борис. Фото: Сергей Буров.

Звание «Визитный котик Петербурга» завоевал мейн-кун по кличке Борис: ему петербуржцы отдали более 13 тысяч лайков. На конкурс Бориса отправил Сергей Буров.

- Котик очень дружелюбный и ласковый, живет в нашем реабилитационном центре «Лайф». Его самые любимые занятия - играть и спать.

Интеллигентная Муся. Фото: Валерия Овсянникова.

Победителем в номинации «Кот - символ петербургского искусства» стала кошка Муся из библиотеки имени Маяковского.

- В 2007 году она сама пришла в Маяковку и с тех пор живет с нами, - делится сотрудник библиотеки Валерия Овсянникова. - Муся - почетная слушательница всех мероприятий. Однажды она чуть не сорвала доклад австрийского лектора, потому что гости начали ее фотографировать. Мусю вообще очень любят: одна читательница даже пыталась ее похитить. Наша кошка контактная и воспитанная, но годы берут свое: сейчас она почти постоянно спит. Вы можете найти ее на набережной реки Фонтанки, 46, в любимом кресле.

Глазастая милашка Кайра. Фото из личного архива участника.

«Главным любимцем горожан» стала аккуратная и осторожная кошечка Кайра. Она еще совсем малышка, ей нет и года. Когда Кайре было всего три дня, волонтеры принесли ее с улицы вместе с мамой и остальными котятами в приют «Островок», а спустя некоторое время Кайра стала резидентом котокафе Soulmate.

- Мы надеемся, - комментирует сотрудник котокафе, - что этот конкурс поможет кошечке обрести свой дом и любящих хозяев!

Охранник Василий. Фото из личного архива участника.

Победитель в номинации «Неравнодушный котолюбитель Петербурга» - уличный кот Василий.

- Его знают жители не только нашего дома, но и окрестностей. Лично у меня с Василием особая история, - рассказывает Олег Груздев, - он охраняет мою машину. Когда подъезжаю к дому, кот уже ждет меня. Говорю ему: «Василий, охраняй!» И он охраняет, а утром сдает обратно, в целости и сохранности. Конечно, на главного кота Петербурга Василий не претендует, но участвовать будет рад, а вдруг и он займет достойное место в конкурсе.

Победители в специальных номинациях:

Театральный кот Федор. Фото: Карина Пляцковская.

- Федор попал к нам в «Театр Дождей» 12 лет назад маленьким котенком, а сегодня мы все его называем негласным художественным руководителем (или лаповодителем), ночным администратором, - рассказывает сотрудник театра Карина Пляцковская. - Федор всегда присутствует на общих сборах театра, во время спектаклей сидит в световой рубке и наблюдает за процессом вместе с режиссером и осветителями. Однажды после финального аккорда спектакля «На берегах Невы» погас свет, а когда зажегся вновь - вместо актрисы зрители увидели на поклонах нашего Федора.

Котохудожник Стас. Фото: Ольга Воротынцева.

- Станислав - настоящий член семьи. Любит играть, хулиганить. А когда его хозяйка рисует виды Петербурга, Стас активно помогает: подает кисти и, конечно, позирует, - рассказывает хозяйка пушистого ценителя искусства Ольга Воротынцева.

Культурная Чита. Фото: Екатерина Строганова.

- Чита живет и служит в театре «Суббота» на Звенигородской улице, 30, - рассказывает участница конкурса Екатерина Строганова. - Красавице около восьми лет, и она прекрасно справляется со своими обязанностями: создает уют, встречает и провожает зрителей. Да и просто украшает собой мир! Как настоящая культурная кошка, Чита ведет страничку в соцсетях. Правда, заходит туда не часто: обычных кошачьих дел у нее гораздо больше.

Приветливый Василий. Фото: Татьяна ЛЕВУШКИНА.

- С 2013 года Василий украшает двор театра «На Литейном», - рассказывает участница конкурса Татьяна Левушкина. - Через год, в 2014 году, за особые заслуги в общении со зрителями и создании у них позитивного настроения Василий обрел дом и стал «штатным котом» театра «На Литейном».

Все победители в ближайшее время получат призы от партнера проекта - компании «ВсемМиром». «Комсомольская правда» благодарит всех за участие в фотоконкурсе!