Они встали на защиту города

В июне 1941 года сотрудники «Ленэнерго» вместо привычных инструментов взяли в руки оружие. Фото предоставлено ПАО «Россети Ленэнерго».

Город в блокаде. Электростанциям не хватало топлива, а электросетям - необходимого оборудования и материалов. Энергообъекты города подвергались постоянным бомбардировкам, на немецких картах они даже были отмечены специальными номерами. Ленинградские электросети за время войны были поражены пять тысяч раз.

Спасать подстанции от пожаров приходилось своими силами. Энергетики дежурили на крышах и сбрасывали зажигалки при помощи специальных металлических щипцов в бочки с водой. Объекты камуфлировали под обычные здания. По эскизам Архитектурного управления Ленсовета на станциях города строили «жилые кварталы», имитирующие настоящие, - с зелеными насаждениями и планировками.

За время блокады было убито 98 энергетиков «Ленэнерго», ранения получило более 150 специалистов.

После перевода большинства сотрудников «Ленэнерго» на казарменное положение в июне 1941 года они вместо привычных инструментов взяли в руки оружие. В городе были созданы трудовые отряды самообороны, куда зачислялись специалисты «Ленэнерго». Рискуя жизнью, они защищали питающие узлы города, не покидая боевых постов круглые сутки. Устранять повреждения объектов энергосистемы приходилось порой под шквальным огнем.

Для защиты юго-западных подступов к городу специалисты компании сооружали электрозаграждения. Их различные типы впервые были реализованы на Лужском оборонительном рубеже. Идея состояла в том, чтобы вражеские солдаты попали в зону «шагового напряжения. Специально для этого энергетики прятали под землю оголенные проводники, прикрывая их дерном. Кроме того, устанавливались заградительные сетки под напряжением. Попав в опасную зону, солдаты валились с ног, что производило сильный психологический эффект на противника. За разработку и реализацию препятствий отвечали главный инженер электролаборатории компании Галина Бурцева и инженер Никодим Туманов.

Для защиты юго-западных подступов к городу специалисты сооружали электрозаграждения. Фото предоставлено ПАО «Россети Ленэнерго».

Как прокладывали «кабель жизни»

Значимый вклад в победу внесли специалисты «Ленэнерго», которые работали над проектом «Кабель жизни». Чтобы вернуть электричество в осажденный город, линию из пяти нитей тянули от Волховской ГЭС 130 километров по лесам и болотам, в том числе более 22 километров по дну Ладоги. Работы проводились в основном ночью, когда риск обнаружения был значительно ниже. 23 сентября 1942 года энергетическая блокада Ленинграда была прорвана, в город вернулся свет и вместе с ним - надежда на скорый прорыв блокады.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

25 электростанций построено и 300 километров высоковольтных линий смонтировано для реализации проекта 40-километрового участка заграждений Луга - Кингисепп.

8800 подобных препятствий всего введено в действие в период с 1941 по 1944 год.

Подробнее об энергетической блокаде Ленинграда и «кабеле жизни» смотрите в видеоэкскурсии по музею «Россети Ленэнерго».