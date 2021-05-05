FMCG-производитель Essity напомнил о важности мытья рук. Фото предоставлено Essity.

Компания Essity, международный производитель товаров для гигиены и здоровья, подчеркивает важность Всемирного дня гигиены рук, который отмечается ежегодно 5 мая при поддержке ВОЗ. Сотрудники Essity ежедневно прилагают усилия для создания инновационных продуктов для гигиены и ухода за кожей рук, которые не только эффективно удаляют загрязнения и борются с бактериями, но и позволяют бережно относиться к окружающей среде благодаря своему экологичному составу. Всемирный день гигиены рук призван напомнить о важности и необходимости качественной обработки рук в целях сохранения жизни и здоровья миллионов людей.

Пандемия коронавируса доказала, что регулярное мытье рук с мылом — это один из самых простых и эффективных способов защитить свое здоровье и здоровье окружающих. Компания Essity видит своей долгосрочной миссией повышение осведомленности населения по вопросам гигиены и здоровья, создание образовательных программ, а также поддержку экологических инициатив, которые направлены на сокращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Для Essity важно вести социально ответственный бизнес и мотивировать своих партнеров, сотрудников и клиентов по всему миру делать выбор в пользу экологичного будущего. В период пандемии важность этой задачи возросла. Люди были вынуждены использовать гораздо больше пластика и обеззараживающих средств, которые оказывают негативное влияние на состояние почвы и водных ресурсов. Наблюдая подобную негативную тенденцию, эксперты бренда Tork компании Essity, разработали новое мыло-пену - Tork чистое мыло-пена для рук, в котором использованы ингредиенты натурального происхождения. Мыло быстро вспенивается и легко смывается, что позволяет сократить расход воды на 35%, сохранив прежний высокий уровень чистоты.

- Более 60% потребителей по всему миру интересует возможность внести личный вклад в защиту окружающей среды. Благодаря современным разработкам у людей есть возможность позаботиться о себе и окружающих, соблюдать высокий уровень гигиены рук, а также поддерживать цели устойчивого развития, которые важны для дальнейшего благополучия каждого из нас», - говорит Максим Барков, коммерческий директор профессионального ассортимента Tork компании Essity.