Единую карту петербуржца Сбербанка оформили почти полмиллиона человек

Единую карту петербуржца оформили почти полмиллиона человек. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Северо-Западный банк Сбербанка принял 500 тысяч заявок на Единую карту петербуржца за два года существования проекта, 98% карт уже выданы владельцам. За 1 квартал 2021 года более 51 тысяч человек обратились в Сбербанк для оформления ЕКП.

- За два года карта показала свою востребованность и пользу, - подчеркнул Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. - Для горожан это, в первую очередь, экономия бюджета за счет акций партнеров, которых уже более 320, и возможность накапливать и тратить бонусы «СберСпасибо». А для бизнеса – способ стимулировать свои продажи, увеличивать клиентскую базу.

Напомним, проект стартовал 6 мая 2019 года. Кроме платежной функции, карта объединяет в себе несколько важных нефинансовых сервисов. Так, на неё можно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Санкт-Петербурге, в том числе льготные и единый электронный билет «Подорожник». Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физлиц – для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС – или обратиться к своему работодателю.