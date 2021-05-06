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Общество6 мая 2021 17:18

Эксперты составили ТОП промышленных выставок России

Ежегодно в стране проводят более сотни отраслевых мероприятий, но только некоторые из них действительно заслуживают внимания профессионалов
Олег БЕЛОВ
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Эксперты составили ТОП промышленных выставок России. Фото предоставлено компанией Zinker.

Эксперты составили ТОП промышленных выставок России. Фото предоставлено компанией Zinker.

Начинающему промышленнику трудно разобраться во всем многообразии российских выставок - часто владельцы компаний пытаются податься сразу на все мероприятия. В итоге тратят большие деньги на участие, много времени на подготовку, а ожидаемого результата не получают. Так происходит, потому что многие отраслевые форумы готовятся просто ради инфоповода или сбора средств, их организаторы не заинтересованы в практической пользе.

Об этом в своем блоге рассказали эксперты Zinker. Компания уже много лет работает на рынке антикоррозионных средств, поэтому ее сотрудники опытным путем составили собственный гид по важным отечественными выставкам и мероприятиям.

- Иногда очень полезно встать из-за компьютера, пройтись по новым местам, послушать умных людей и «влиться в профессиональную тусовку». Поэтому очередной текст мы посвятим обзору самых значимых, полезных и важных мероприятий для строителей и промышленников. Кстати, Zinker старается их не пропускать — мы активно участвуем и в деловой программе, и в выставочной, - объясняет генеральный директор компании Zinker Василий Бочаров.

Подробнее о том, какие выставки достойны вашего внимания, и чего стоит от них ожидать, читайте тут.

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