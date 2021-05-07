Чемпионат России по практической стрельбе пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) пройдет в Петербурге с 9 по 10 мая. Фото: Предоставлено организаторами.

С 8 по 10 мая 2021 года в Санкт-Петербурге на базе ССК Невский пройдет Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье). Участники из разных регионов нашей страны будут соревноваться в стрельбе из пистолета, ружья и карабина.

- Троеборье или триган - одна из самых сложных дисциплин практической стрельбы, требующая от спортсмена продвинутых навыков обращения с тремя видами оружия, которые представлены в практической стрельбе. Формат проведения этого Чемпионата уникален для России. Большинство упражнений построены таким образом, что спортсмены не просто должны будут продемонстрировать свое мастерство владения пистолетом, ружьем или карабином – они должны будут сменить все три вида оружия за одно упражнение, – говорит руководитель Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Антон Назаров.

Чемпионат России по практической стрельбе (троеборье) будет состоять из 12 уникальных упражнений, разработанных специально для соревнований профессиональной командой ССК «Невский» - участниками многочисленных российских и международных соревнований, имеющими грандиозный стрелковый опыт. Декорации упражнений и правила Чемпионата предполагают профессиональный уровень подготовки участников, готовность к любым неожиданностям и высокую скорость стрельбы – в некоторых из упражнений стрелки должны будут выполнить до 100 выстрелов. А завершатся соревнования “дуэльной стрельбой” лучших спортсменов.

- Троеборье - это всегда очень динамичные соревнования, которые привлекают к таким соревнованиям участников и зрителей. У спортсменов будет возможность на деле доказать свою меткость, способность концентрироваться, точность, хорошую координацию и уверенность в себе, - отмечает руководитель Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга Антон Назаров.

У зрителей будет возможность не только наблюдать за ходом соревнований, но и полноценно погрузиться в мир практической стрельбы. Во время Чемпионата рядом с полигоном будет построена отдельная зона, где у детей и взрослых будет возможность попробовать себя в роли спортсменов. А юных стрелков будут ждать призы от организаторов. Все дни соревнований для участников и гостей ССК Невский будет работать полевая кухня.

Федерация практической стрельбы Санкт-Петербурга много внимания уделяет развитию практической стрельбы на территории региона. За последний год в Санкт-Петербурге заметно повысился уровень стрелковых объектов, а количество членов Федерации выросло в 2 раза.