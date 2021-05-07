Концерты и спектакли ко Дню Победы пройдут в Мариинском театре

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Концерт песен военных лет

Мариинский-2

Суббота, 8 мая, 20:00

Ведущие солисты оперной труппы и Симфонический оркестр Мариинского театра исполнят знаменитые песни военных лет: «Темная ночь», «Огонёк», «Любимый город», «Смуглянка», «Журавли», «Вечер на рейде», «Жди меня» и многие другие. В концерте принимают участие сопрано Оксана Шилова, Ирина Матаева, баритоны Алексей Марков, Сергей Романов и Вадим Кравец, меццо-сопрано Екатерина Сергеева, тенор Сергей Семишкур.

Девятая симфония Бетховена

Концертный зал Мариинского театра Суббота, 8 мая, 19:00

Апофеоз свободы и братства всего человечества — знаменитая Девятая симфония Бетховена с финальной одой «К радости» — прозвучит в Концертном зале Мариинского театра 8 мая. Симфоническим оркестром Мариинского театра дирижирует Кристиан Кнапп.

Балет «Ленинградская симфония»

Мариинский-2 Воскресенье, 9 мая, 14:00

Труппа Мариинского традиционно отмечает День Победы исполнением балетов на музыку Дмитрия Шостаковича: «Ленинградская симфония» Игоря Бельского и «Барышня и хулиган» Константина Боярского. Герои «Ленинградской симфонии» — Юноша, Девушка, Предатель. Силы зла представляют условные Варвары, об их родословной говорят лишь некоторые жесты и коричневый цвет комбинезонов. В главных партиях выступят прима-балерина Екатерина Кондаурова и премьер балетной труппы Андрей Ермаков. «Барышню и хулигана» танцуют молодые артисты Дарья Ионова и Давид Залеев.

На все спектакли и концерты 8 и 9 мая действует льготный тариф для ветеранов.