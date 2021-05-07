Музыка Победы в исполнении Адмиралтейского духового оркестра прозвучит на фестивале «Владимирский LIVE»

Фото: Предоставлено организаторами

Владимирский округ запускает новый уличный фестиваль – «Владимирский LIVE», по формату это будет серия бесплатных, общедоступных концертов. 8 мая в сквере на Загородном проспекте 38 пройдет первый из них – «Музыка Победы». В исполнении Адмиралтейского духового оркестра прозвучат известные и любимые произведения военных лет.

Говорят, что «когда грохочут пушки, то музы молчат», но музыка и песни, которые сопровождали нашу страну в самые трагические для нее дни, полностью опровергли эту поговорку. Были созданы произведения, которые стали символом времени, символом человеческого духа, в том числе и для будущих поколений: «Прощай, любимый город. Уходим завтра в море…» или «Темная ночь, только пули свистят по степи…» Их знает каждый, потому что это уже не просто песни, это наш генетический код.

Концерты в сквере на Загородном 38 станут хорошей традицией. На протяжении нескольких месяцев в рамках фестиваля будут представлены оркестры, музыкальные коллективы, работающие в различных жанрах: от кантри до классики. Все выступления будут объединены общей идеей – «Музыка народов мира».

Весной и летом, один-два раза в месяц, в сквере на Загородном 38 будет звучать музыка разных стран: Франции, Италии, Германии, стран Скандинавии, Северной и Латинской Америки.

Ведущий концертной программы 8 мая актер театра и кино Никита Плащевский. В перерыве между выступлениями оркестра вас ждет увлекательная викторина, конкурс на знание военных песен, также работает полевая кухня. Приглашаются все желающие - вход свободный.

8 мая, 16:00 - 17:03 в сквере возле дома № 38 по Загородному проспекту.

Подробности: vk.com/vladimokspb