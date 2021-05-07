Водитель фургона разбился насмерть в жестком ДТП на КАД под Петербургом

Фургон разбился на внутреннем кольце КАД под Петербургом. Фото: vk.com/spb_today

Ранним утром 7 мая на КАД в районе Кудрово разбился насмерть водитель «Фольксвагена». Труп, накрытый пакетом, заметили у помятого силового ограждения. Очевидцы предположили в соцсетях, что фургон столкнулся с попутной «Газелью», но полиция эту информацию не подтверждает.

- Авария с погибшим на 48-м километре внутренней стороны КАД. Во второй полосе стоит разбитый «Фольксваген Транспортер», - пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», сопроводив это жуткими фотографиями.

Очевидцы предполагают в соцсетях, что водитель вылетел из машины. Фото: vk.com/spb_today

Судя по снимкам с места, у фургона оторвано заднее колесо и изрядно помяты дверь, боковина и капот. Инспекторы ГИБДД установили предварительную версию смертельного ДТП.

- Около 6:30 49-летний водитель не справился с управлением автомобиля и въехал в силовое ограждение на 48-м километре трассы. В результате аварии мужчина, который был за рулем, скончался, а его 21-летнего пассажира госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту жесткого ДТП проводят проверку следователи. Не исключено, что все закончится уголовным делом.