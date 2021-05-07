177 ветеранов Петербурга вакцинировались от коронавируса ради участия в параде Победы

В параде Победы на Дворцовой площади примут участие 250 ветеранов с антителами к коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

177 ветеранов Санкт-Петербурга сделали прививку от коронавируса ради участия в параде Победы, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, 7 мая «КП» побывала на грандиозной генеральной репетиции мероприятия. Главными героями официального торжества станут, собственно, герои былых лет – 250 ветеранов. 73 из них уже переболели инфекцией и здоровы как быки, это подтверждается в том числе наличием антител. Самому старшему ветерану – 90 лет.

Генрепетицию парада посмотрели сотни любопытных горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ветеранов доставят к месту проведения парада на транспорте, который предварительно дезинфицировали. На Дворцовой площади организуют не только волонтерское сопровождение, но и дополнительное врачебное наблюдение. Территорию площади перед праздником обработают дезинфицирующими средствами, - отмечают в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

К участию в параде и его просмотру допустят только тех, кто надел маску и предоставил отрицательный результат теста на коронавирус. На трибуне будет социальная дистанция. Правда, на генрепетиции ею и не пахло.

Добавим, что в городе на Неве проживает 84,7 тысячи человек, которые пережили ВОВ. Из них 4 тысяч непосредственно принимали участие в боевых действиях, а 62,7 тысячи являются блокадниками.