Новинки бронетехники и отсутствие авиации: Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Санкт-Петербурге

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Генеральная репетиция парада Победы прошла в Санкт-Петербурге в пятницу, 7 мая. Несмотря на ужасную погоду - мелкий дождь и пронизывающий ветер - зрелище вышло масштабным и по-настоящему торжественным. Как это было - рассказывает "Комсомольская правда".

Красавицы в погонах с особым трепетом относятся к параду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подготовка к генеральной репетиции - последней перед самим парадом 9 мая - началась в центре Северной столицы ранним утром. На Дворцовой площади выстроились парадные расчеты, на улице Миллионной длинным рядом встала военная техника. Ее, несмотря на дождь, активно намывали - экипажи специальными чистящими средствами протирали все детали и сочленения, начиная с колес и гусениц.

Чтобы такую махину помыть, нужно не меньше двух часов! Фото: Олег ЗОЛОТО

- Всё должно блестеть! - поделился с "Комсомолкой" в Петербурге" младший сержант по имени Алексей - механик одной из ремонтно-эвакуационных машин, без малого 50-тонного бронированного монстра, способного вытаскивать с поля боя союзную технику прямо под огнем противника. - Тем более мы же по трассе ехали, пыль налипла, грязь. Поэтому и намываем - раза по четыре в день. Чтобы, например, такую махину помыть, нужно часа два где-то.

По традиции парад Победы открыли барабанщики Кронштадского морского кадетского военного корпуса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди всех военных машин выделяется танк Т-34-85. У легендарной машины особая роль - она по старой традиции возглавляет парадную колонну бронетехники - а потому и отношение к ней особое. Вот грозный танк осматривает механик из запасного экипажа. В руках у него - стаканчик с краской и тонкая кисточка. Этой кисточкой он подкрашивает танку борта - так, чтобы не осталось ни одной, даже самой маленькой щербинки.

Вынос знамени Победы - особый ритуал и особая честь. Награждают ей только лучших из лучших. Фото: Олег ЗОЛОТО

За час до начала репетиции к трибунам начали стягиваться зрители - частью простые петербуржцы, не поленившиеся встать рано утром в выходной день, частью - особые гости. Одним из таких, к примеру, стал капитан-лейтенант Сергей Никольский - когда-то, в далеком 2002 году, он сам проходил по Дворцовой площади в составе одной из парадных "коробок", а сегодня решил посмотреть репетицию с трибун. В Петербург Никольский специально приехал из Мурманской области вместе с женой, дочкой и сыном Максимом. Мальчишке всего три года - но он уже отлично разбирается в военной технике. Больше всего, со смехом пояснил Сергей, Максимка ждет, когда поедут танки.

Командующие парадом объезжали полки на уникальных кабриолетах марки "ЗиЛ". Впервые они появились на Дворцовой площади 9 мая 2019 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Парад, конечно, сильно изменился с тех времен, когда я в нем участвовал, - признался наш герой. - Я помню, например, что раньше вообще не было военной техники - только пешие расчеты. И самих "коробок" было намного меньше - не участвовало МЧС, МВД, юнармия. Здорово, что все меняется - значит, страна год от года только крепнет.

Всего в параде Победы на Дворцовой площади примут участие более 4 000 военнослужащих - от десантников до связистов и военных врачей. Фото: Олег ЗОЛОТО

По традиции репетицию парада, стартовавшую ровно в 10:00, открыли барабанщики Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Вместе со всеми в парадном строю прошел 13-летний Тимур Паликов. С трибуны юным кадетом любовались мама Анастасия и прабабушка Элеонора Георгиевна.

Семья Паликовых с особым интересом следила за барабанщиками Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Прабабушка у нас специально приехала из Великих Лук, - рассказала Анастасия "Комсомолке". - Она сама ребенок войны, перенесла инсульт, практически не ходит - но как только узнала, что правнук будет открывать парад Победы, сразу сказала: "приеду несмотря ни на что!". Сейчас вот смотрит на него, а в глазах - слезы. Я сама его провожаю взглядом и плачу. Мы ведь вдобавок ко всему уже несколько месяцев почти не виделись! Их перед парадом вообще никуда не отпускают из училища - постоянно идут тренировки.

Российская армия - это не только мощь, но еще и красота! Фото: Олег ЗОЛОТО

Сама репетиция прошла без сучка и задоринки. Командующие парадом под торжественный марш и перезвон колоколов специальной передвижной звонницы объехали "коробки" на уникальных кабриолетах "ЗиЛ" и поздравили военнослужащих с Днем Победы.

Командующие парадом на уникальных кабриолетах "ЗиЛ" поздравили военнослужащих с Днем Победы. Фото: Олег ЗОЛОТО

После этого пешие расчеты, печатая шаг, прошли мимо трибун, а следом за ними на площадь выехала бронетехника. Не обошлось, конечно же, и без новинок: так, в этом году широкой публике впервые представили универсальные тактические защищенные автомобили «Тайфун 4х4» и многоцелевой механизированный комплект КРВД, способный прокладывать для войск и техники дорогу через самые жуткие буреломы и болота.

Многоцелевой механизированный комплект КРВД. Прокладывает дороги для солдат и военной техники. Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот авиации, увы, не было - на проходе бронетехники и торжественном марше пеших расчетов репетиция завершилась. Как пояснили "Комсомолке" в Западном военном округе, подвела погода: в условиях "тяжелой" облачности самолеты и вертолеты решили в воздух не поднимать. Кстати, любопытный факт: авиация, участвующая в параде Победы в Северной столице, взлетает сразу с четырех аэродромов - в Твери, Карелии, Ленинградской области и самом Санкт-Петербурге.

Одним словом, если не брать в расчет отсутствие "воздушных расчетов", генеральная репетиция прошла, как ей и положено: четко, слаженно и очень эффектно.

Генеральная репетиция, как и сам парад Победы 9 мая, состоялась на Дворцовой площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

Осталось дождаться самого парада - он состоится на Дворцовой площади в воскресенье, 9 мая.