Крым против Геленджика: Куда жители Санкт-Петербурга чаще всего покупают авиабилеты на лето 2021 года

Петербуржцы ринулись покупать авиабилеты в Симферополь на лето 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга продолжают активно покупать авиабилеты на грядущее лето 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса. Да, с некоторыми поездками выходят, скажем так, казусы – например, из-за закрытия границ между Россией и Турцией, тогда тысячи горожан жаловались на сорванные отпуска и выстраивались в очереди к авиакомпаниям, чтобы поменять свои планы и вернуть деньги за сорвавшиеся полеты. Поэтому «КП-Петербург» узнала, как обстоят дела с внутренним туризмом, где коронавирус явно не помеха.

Топ-10 популярных авианаправлений на лето из Северной столицы ожидаемо возглавил Симферополь. Доля билетов в Крым составляет около четверти от всех. На втором месте расположился Сочи, на этот город приходится каждый пятый билет из Петербурга. Наконец, тройку замыкает Анапа с долей пассажиров в 12,7%.

Горожане уже устали от недостатка солнца и дождей и активно скупают билеты в Краснодарский край. Не считая Крыма, конечно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Всего на четыре аэропорта Краснодарского края приходится почти 43% спроса от петербуржцев, – сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. – Также в топ-10 авианаправлений вошли Калининград, Краснодар, Геленджик, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону и Москва.

К слову, средний чек билета на самолет из Санкт-Петербурга составляет 8 109 рублей, за год он сократился на 12%. Дешевле всего долететь из Северной столицы до Махачкалы и Москвы. И только лишь в Симферополь стало попасть дороже, на 11%.