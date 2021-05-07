В Петербурге прошел торжественный парад старинных паровозов ко Дню Победы. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Витебском вокзале Санкт-Петербурга прошел торжественный парад старинных паровозов времен Великой Отечественной войны. Кроме этого на перроне организовали театрализованное представление с различными зарисовками: мирной жизни Ленинграда, блокадном времени и окончательной победы над врагом.

Встреча каждого паровоза сопровождалась театрализованным представлением. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Эта динамическая экспозиция железнодорожной ретротехники символизирует большой вклад работников стальных магистралей в приближение Великой Победы, - рассказывают организаторы мероприятия.

Каждый из представленных паровозов так или иначе связан с Великой Отечественной войной. Фото: Олег ЗОЛОТО

К перрону вокзала поочередно прибыли легендарные машины, которые обеспечивали разнообразные перевозки во время ВОВ и в послевоенный период: это паровозы серий О (более известный как «Овечка» - Прим.ред.), Э и П36.

Ветеран Василий Петрович Акимов, прослуживший на одном из паровозов во времена ВОВ. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я полтора года отслужил в пехоте. А затем, после госпиталя, попал на зенитный бронепоезд. Он был оснащен новейшими приборами по обнаружению вражеских самолетов, - вспомнил себя в 15 лет ветеран Василий Петрович Акимов, присутствовавший на параде паровозов.

На Витебский вокзал прибывали паровозы серий О, Э и П36. Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что «Комсомолка» побывала и на генеральной репетиции парада Победы на Дворцовой площади. Добро пожаловать за фотографиями и видео в соответствующий репортаж.

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