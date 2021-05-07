Санкт-Петербург станет одним из городов-участников Зеленого марафона Сбера. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Забег состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды — в парках 180 городов России. На территории Северо-Западного федерального округа мероприятие пройдет в 15 городах, в числе которых Санкт-Петербург. В Северной столице марафонцы пробегут по Парку 300-летия Санкт-Петербурга.

Цель проекта в этом году – привлечь внимание к экологическим проблемам и пригласить жителей нашей страны сделать несколько простых шагов для их решения с помощью беговых и экологических инициатив. В этом году Зеленый Марафон становится технологичным, принять участие в нем могут люди из самых разных уголков нашей страны. Специально для этого Сбер разработал мобильное приложение «Зеленый Марафон», которое доступно по ссылке, а также в AppStore и GooglePlay.

В рамках Зеленого Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс», который помогает бороться с опустыниванием в регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

В каждом городе — участнике Зеленого марафона – помимо самого забега предусмотрены развлекательные мероприятия: конкурсы для спортсменов и болельщиков, выступления артистов, развлечения для маленьких гостей.

Сбербанк приглашает всех любителей спорта и здорового образа жизни присоединиться к пробегу. Стать его участниками могут люди всех возрастов, независимо от уровня физической подготовки.

Список всех городов, где пройдет марафон, и условия участия можно посмотреть на сайте greenmarathon.ru. Там же идет регистрация атлетов.