Сакура зацвела в Саду дружбы Петербурга

В петербургском Саду дружбы зацвела сакура / Фото: instagram.com/gale_eule

Несмотря на холод и постоянные дожди в Санкт-Петербург пришла настоящая весна - в Саду дружбы на Литейном проспекте зацвела сакура. Маленькие розовые бутоны на дереве начали появляться еще в начале мая. Однако в этом 2021 году сакура распустилась позже обычного. Как правило к маю дерево уже отцветает, а тут зацвело как раз к Дню Победы. Прекрасным видом нежно-розовых облаков из цветов поделились в социальных сетях жители города.

Сад находится на Литейном проспекте / Фото: instagram.com/gale_eule

- Любимая всеми красотка в ожидании тепла. В этом году весна запаздывает. Обычно в это время сакуры уже отцветают.

- Май...Снег идет, сакура цветет.

Дерево цветет раз в году / Фото: instagram.com/minty_breezy

- Наша самая морозостойкая сакура в китайском Саду Дружбы на Литейном уже на бутонах, распустились считанные цветочки, но ханамисты смело прыгают под ней, скользя на грязной земле после многодневных дождей и забираются на камни с риском упасть в маленький пруд.

Обычно к маю дерево уже отцветает, но в этот раз весна запоздала / Фото: instagram.com/gale_eule

Петербуржцы поспешили запечатлеть эту весеннюю, нежную красоту / Фото: instagram.com/perfekshina/

Сад Дружбы в Петербурге появился в 2003 году. Это подарок от Шанхая Северной столице в честь празднования 300-летия города. Кроме знаменитой сакуры в нем расположена стена с драконами и каменный мостик над небольшим искусственным водоемом с сооруженным при нем фонтаном.