В Технопарке «Сколково» пройдет фестивальная программа «Инструментариум Silver Mercury»

Фото: Предоставлено организаторами
24 и 25 мая в Технопарке «Сколково» вас ждет фестивальная программа «Инструментариум Silver Mercury» от Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury.
XX1 сезон премии отличается от предыдущих – ценностями, позиционированием, номинациями, составом жюри, очередь дошла и до Фестиваля.
Фестивальная программа состоит из:
• Инновационных форматов
• Острых и ярких тем
• Звездных спикеров
• Пространства для творчества, коллабораций и нетворкинга
В рамках Фестиваля будут проведены выступления в следующих форматах:
24 и 25 мая, с 10:00 до 18:00, ждем вас на Фестивальной программе «Инструментариум Silver Mercury», с подробным описанием и категориями билетов можно ознакомиться по ссылке: https://silvermercury.timepad.ru/event/1559244/
Приглашаем принять участие всех, кому интересна сфера маркетинга, бизнеса, а также нетворкинг и эффективные методы управления!