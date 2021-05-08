В Технопарке «Сколково» пройдет фестивальная программа «Инструментариум Silver Mercury»

Фото: Предоставлено организаторами

24 и 25 мая в Технопарке «Сколково» вас ждет фестивальная программа «Инструментариум Silver Mercury» от Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury.

XX1 сезон премии отличается от предыдущих – ценностями, позиционированием, номинациями, составом жюри, очередь дошла и до Фестиваля.

Фестивальная программа состоит из:

• Инновационных форматов

• Острых и ярких тем

• Звездных спикеров

• Пространства для творчества, коллабораций и нетворкинга

В рамках Фестиваля будут проведены выступления в следующих форматах:

24 и 25 мая, с 10:00 до 18:00, ждем вас на Фестивальной программе «Инструментариум Silver Mercury», с подробным описанием и категориями билетов можно ознакомиться по ссылке: https://silvermercury.timepad.ru/event/1559244/

Приглашаем принять участие всех, кому интересна сфера маркетинга, бизнеса, а также нетворкинг и эффективные методы управления!