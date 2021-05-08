«Колдовские художники» откроют в Выборге выставку «Хроники мультреализма»

В программе - выступление группы "Громыка". Фото: Предоставлено организаторами

10 мая «Колдовские художники» (КОЛХУИ) со своим «Свиным рылом» (их знаменитая галерея) массовым культурным десантом выдвигаются в Выборг, где открывают в Центре Современного Искусства выставку «Хроники мультреализма».

Вниманию зрителей будут представлены картины и объекты из разных арт-проектов под общим названием «Хроники мультреализма»: Николай Васильев, Николай Копейкин, Вася Ложкин, Павлик Лемтыбож, Андрей Кагадеев, Кирилл Миллер, Михаил Гавричков, Василий Голубев, Михаил Рубцов, Владимир Медведев, Андрей Люблинский, Виктор Пузо, Алексей Хацкевич, Евгений Бутенко, Евгений Родионов, Юляша Срульнег, Алина Копейкина, Елизавета Бенк.

Фото: Предоставлено организаторами

Любые выставки этих художников притягивают широкую публику, а их творчество можно сравнить с комнатой смеха в парке отдыха. Оказавшись на выставке, зритель попадает на территорию, где царят ирония, сатира и абсурд. Почти двадцать лет художественная группа «Колхуи» эпатирует публику своими работами, вызывающими у зрителя широкую улыбку, безудержный смех сквозь слезы, а зачастую и гомерический хохот. На этот раз творческое объединение или, как они сами себя называют «художественная секта», прибудет в Выборг в расширенном составе. Помимо самих «Колдовских художников», в выставке участвует женское крыло этого арт-объединения под заимствованным у Ильфа и Петрова названием «Стальное вымя», а также близкие по духу коллеги, объединенные в «Союз Свиного Рыла». В рамках проводимой выставки запланированы мастер-классы СВИНИИ (Свинститут Науки и Искусства им. Рыльцева), видеопоказ художественных фильмов и клипов «НОМФИЛЬМ», etc. Это ещё не всё. 10 мая в рамках программы выступит группа «НОМ», недавно выпустившая новую пластинку «МАЛГИЛ», а 15 мая – группа «ГРОМЫКА», отметившая прошлый год выпуском альбома «20000 лет под водой».

Билеты - https://makinoshin.timepad.ru/event/1627715/

10.05 – 20.06, Центр Современного Искусства,

Выборг, наб. 40-летия ВЛКСМ, 5.

С 12.00 до 21.00 без выходных.

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