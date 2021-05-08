Концертную программу «Гарри Поттер» представит симфонический оркестр в ДК Ленсовета

Фото: Предоставлено организаторами

13 мая в ДК им. Ленсовета состоится выступление симфонического оркестра под руководством Сергея Акимова (Москва), который представит концертную программу «Гарри Поттер. Симфонический саундтрек».

Воплощенный в кино мировой литературный бестселлер конца девяностых до сих пор завораживает сердца и увлекает умы людей по всему миру. Вероятно, нет ни одного человека, который бы не смотрел фильм о Гарри Поттере сам, с детьми или даже внуками. Волшебная музыка оскароносного Джона Уильямса стала визитной карточкой волшебного мира магов и маглов, злодеев и героев, сказочных персонажей и фантастических тварей.

В этот прекрасный вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений. Симфонический оркестр под управлением Сергея Акимова исполнит главные темы из саундтрека первых трех фильмов. Но это не простой оркестр, это коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов были собраны самые талантливые студенты: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана.

Концерт сопровождается отрывками из книг Джоан Роулинг, а также проекционным видео-шоу от компании Andrew's Mapping Solution (Лос-Анджелес).

Программа "Гарри Поттер - симфонический саундтрек" впервые была представлена Сергеем Акимовым осенью 2019 года в Государственном Кремлевском дворце и теперь входит в его постоянный репертуар. Сергей Акимов - один из многообещающих молодых дирижеров России. С отличием окончив Московскую консерваторию, он успел заявить о себе по всему миру как главный дирижер оркестра RockestraLive и, конечно же, как финалист дирижерского конкурса в Зальцбурге (2018 год). В рамках Зальцбургского фестиваля управлял оркестром Camerata Salzburg, является дирижером Московского театра оперетты, дирижер Студии новой музыки. В 2017 году Сергей участвовал в Итальянской оперной академии Риккардо Мути. С 2018 года является дирижёром-стажёром Национального Филармонического Оркестра России (худ. рук. В. Спиваков).