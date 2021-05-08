Птица попала в двигатель самолета при взлете из Пулково

Транспортная прокуратура проверяет информацию о попадании птицы в двигатель самолета при взлете из Пулково Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет информацию об инциденте с самолетом в аэропорту Пулково. Как пояснили в ведомстве, днем в субботу, 8 мая 2021 года, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в двигатель одного из бортов при взлете попала птица.

- Санкт- Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту сообщений о возможном попадании птицы в двигатель самолета при его взлете из Пулково 8 мая 2021 года. Борт авиакомпании "Победа" направлялся в Нижнекамск аэропорт Бегишево, - пояснили в прокуратуре.

Сейчас инспекторы проверяют, действительно ли был инцидент, а также возможные нарушения орнитологического обеспечения безопасности полетов в Пулково.

- Транспортная прокуратура при наличии оснований примет меры.

Добавим, что после того, как птица попала в двигатель самолета, пилоты приняли решение приземлиться в аэропорту города Набережные Челны. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Группу школьников с учителем не пустили на самолет из Петербурга в Новосибирск

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково (подробности)