Дождь установил рекорд по количеству выпавших осадков за сутки в Петербурге

В Петербурге установлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков Фото: Артем КИЛЬКИН

Май в Санкт-Петербурге выдался очень мокрым. В субботу, 8 мая 2021 года, дождь установил новый рекорд по количеству выпавших осадков за сутки для данного числа. Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, только на утро в городе "накапало" 13 миллиметров осадков.

- Сегодня обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежнее достижение принадлежало 8 мая 2010 года, тогда выпало 11 миллиметров осадков, - пояснил Леус.

Также на 9 часов утра с начала мая в Петербурге набралось уже 53 миллиметров осадков. Это значит, что за первую неделю мая выпало уже 115 процентов месячной нормы. Кроме того, такого "мокрого" начала месяца не было уже последние 50 лет.

Синоптик отметил, что раньше лидером по дождям был май 2003 года. Тогда за первые 8 дней месяца выпало 47,9 миллиметров дождей. Всего за май того года выпало 127 миллиметров осадков и это стало рекордом за всю историю наблюдения за погодой в Петербурге. Однако у 2021 года есть все возможности побить и этот рекорд.