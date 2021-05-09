Партия «Родина» поздравила петербуржцев с Днем Победы

Руководитель регионального отделения ВПП «Родина» в Ленинградской области, председатель Комитета по поддержке занятости и производительности труда ТПП Ленинградской области Валерий Шинкаренко. Фото: личный архив.

Россияне отмечают один из главных праздников – День Победы. Сегодня все мы вспоминаем наших предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной, и говорим слова благодарности ветеранам. Свои поздравления к 9 Мая опубликовало и отделение партии «Родина» в Ленинградской области:

«Уважаемые ветераны! Дорогие ленинградцы!

Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая - священная дата для всех жителей нашей страны, этот день мы называем праздником со слезами на глазах, вспоминаем тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

С глубокой благодарностью мы говорим о мужестве и отваге поколения победителей. В наших сердцах навсегда останется искренняя гордость за тех, кто героически защищал Родину на фронте и ковал победу в тылу. Стойкость и самоотверженность поколения победителей и сегодня служат примером для нас и наших детей, дают уверенность в своих силах.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий поклон за великий подвиг!

От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия! С Днем Победы!»