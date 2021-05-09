Движение транспорта в Санкт-Петербурге 9 мая 2021 года будет изменено. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Победы будет изменено движение на улицах. Многие горожане и гости города приеду в центр на автобусах. Для удобства пассажиров рассказываем, как будет работать общественный транспорт в Санкт-Петербурге на 9 мая 2021 года.

Следует учитывать, что с 11.30 до 12.30 для автобусов маршрутов №№ 122,182, 194 будет отменена остановка "Улица Маршала Новикова, 4", так как в это время в Приморском районе будет проводиться автопробег «Вперёд к Победе!».

С 9.00 до 12.30 будет закрыто движение троллейбусов по Невскому проспекту - от Садовой до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту. Троллейбусы следуют:

№1: от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» до конечной станции «Тульская улица»;

№5: от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» до конечной станции «Проспект Бакунина»;

№7: от конечной станции «Таллинская улица» до конечной станции «Новгородская улица»;

№10: (направлены по двум трассам):

- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Съезжинская ул.»;

- от конечной станции «Таллинская ул.» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул.

№11: (направлены по двум трассам):

- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Съезжинская ул.»;

- от конечной станции «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская улица»;

№17: от конечной станции «Улица Костюшко» до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№22: от конечной станции «Хасанская улица» до конечной станции «Тульская улица».

До конца дня будет закрыто движение троллейбусов на проспекте Ветеранов - в направлении от Авангардной ул. к пр. Маршала Жукова. Троллейбусы будут направлены:

– № 20: от конечной остановки «Троллейбусный парк № 1» по Ленинскому пр., ул. Зины Портновой, Трамвайному пр., пр. Стачек до конечной остановки “Площадь Стачек”;

– № 37: от конечной остановки «Улица Пионерстроя» по пр. Ветеранов, ул. Партизана Германа, ул. Доблести, Ленинскому пр. до конечной остановки “Метро “Ленинский проспект”. Обратно: по Ленинскому пр., ул. Зины Портновой, пр. Ветеранов;

– № 44: от конечной остановки «Сызранская улица» по ул. Решетникова, Московскому пр., разворот у Московских ворот, Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Ленинскому пр., ул. Зины Портновой, пр. Ветеранов до конечной остановки «Улица Солдата Корзуна”;

– № 46: от конечной остановки «Ж/д платформа Сергиево» по пр. Будённого, пр. Ветеранов, ул. Партизана Германа, ул. Доблести, Ленинскому пр. до конечной остановки «Троллейбусный парк № 1» (в обратном направлении – по действующей трассе);

– № 48: от конечной остановки «Улица Васи Алексеева» по действующей трассе до пр. Маршала Жукова, далее по пр. Маршала Жукова, Ленинскому пр. до конечной остановки «Проспект Героев».

ВАЖНО!

9 и 10 мая трамваи, троллейбусы, городские и пригородные автобусы работают по графику воскресенья.

КСТАТИ

Бесплатный проезд 9 мая на маршрутах социального наземного пассажирского транспорта Санкт Петербурга и в метро предоставляется:

— инвалидам Великой Отечественной войны,

— ветеранам Великой Отечественной войны,

— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,

— награждённым медалью «За оборону Ленинграда»,

— награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В связи с проведением репетиций и торжественного парада войск, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту в следующие даты:

30 апреля, с 07:00 до 12:30;

5 мая, с 14:00 до 18:00;

7 мая, с 07:00 до 12:30;

8 мая, с 15:00 до 16:30;

9 мая, с 09:00 до 12:30.

Троллейбусы следуют:

№1: от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская улица»;

№5: от конечной станции «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до конечной станции «Проспект Бакунина»;

№7: от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул. до конечной станции «Новгородская улица»;

№10: (направлены по двум трассам):

- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Съезжинская ул.»;

- от конечной станции «Таллинская ул.» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул.

№11: (направлены по двум трассам):

- от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Съезжинская ул.»;

- от конечной станции «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская улица»;

№17: от конечной станции «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской ул., далее по Малой Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до конечной станции «Конногвардейский бульвар» (обратно по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича);

№22: от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до конечной станции «Тульская улица».