Как выглядит Дворцовая площадь в преддверии парада Победы

Тысячи петербуржцев пришли посмотреть парад Победы. Фото: Полина ШАНДРАК

Тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга пришли утром 9 мая в центр города. Люди гуляют по перекрытому для транспорта Невскому проспекту, любуются на зажженные Ростральные колонны и стремятся подойти поближе к Дворцовой площади, где идут последние приготовления к параду Победы.

- Людей очень много, все хотят увидеть парад. На саму Дворцовую никого не пускают кроме ветеранов. В оцеплении на площади стоят курсанты-моряки. Ежатся, переминаются с ноги на ногу - говорят, в Петербурге сегодня по-морскому свежо. Колонна военной техники выстроена по обеим сторонам набережной Мойки. Машины стоят на холостом ходу. В 9:00 зажглись факелы Ростральных колонн, - сообщают корреспонденты «КП-Петербург». работающие сегодня в центре города.

На трибунах парад будут смотреть ветераны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что движение транспорта по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой набережной и прилегающим улицам было перекрыто (откроют к 12:30). Пока по центру города можно гулять только пешком. И петербуржцы пользуются этим, благо погода радует - на небе ни облачка.

Колонну техники возглавит танк Т-34 Фото: Николай КОЗИН

Что касается самого парада, то он начнется ровно в 10:00. Его посмотреть с трибун смогут 250 ветеранов из Петербурга и Ленобласти. Сами трибуны перед парадом обработали антисептиками.

Всего на брусчатку Дворцовой площади выйдут сотни военнослужащих и кадетов училищ, а также боевая техника с легендарным танком Т-34 во главе. Завершит парад пролет боевой авиации.