Великой Победе – 76 лет: как сохранить историческую память и передать ее поколениям

Председатель межрегионального Совета общественно-патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Олегович Туркин и ветеран Великой Отечественной войны, писатель, герой соцтруда Татьяна Михайловна Захарова.

События Второй мировой войны все дальше уходят в глубь истории, и в живых остается все меньше участников, которые могут рассказать о ее событиях. Нам надо успеть еще раз сказать спасибо живым участникам войны, поклониться тем, кого с нами уже нет, почтить погибших. Ведь в нашем обществе память о Великой Победе является, фактически, одним из немногих нравственных стержней, объединяющим разные поколения и слои нашего общества.

Именно с этой целью - сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям - и было создано общественное движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Его участники начали по крупицам собирать информацию о героях войны и тружениках тыла, помогать поисковым отрядам, поддерживать ветеранов и мирных жителей – свидетелей блокады, а также вести просветительскую работу с подрастающим поколением.

О том, что сегодня делается для сохранения исторической памяти, какую поддержку получают ветераны и как удается привлечь интерес к этой важной теме подрастающего поколения, расскажут председатель межрегионального Совета общественно-патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Олегович Туркин и ветеран Великой Отечественной войны, писатель, герой социалистического труда Татьяна Михайловна Захарова.