Акция «Бессмертная флотилия» с ветеранами на борту проходит в Петербурге

Ветераны и военнослужащие прошли по рекам и каналам Петербурга на прогулочных трамвайчиках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шествие «Бессмертного полка» в этом году, также как и в прошлом, перенесено в онлайн-формат, но вместо него в Петербурге впервые проходит акция «Бессмертная флотилия» - по рекам и каналам города идут прогулочные суда с ветеранами на борту.

- Акция проходит в виде водного парада, во главе которого идут декорированные речные трамваи, каждый из которых назван в честь городов военно-морской славы — Ленинград, Мурманск, Кронштадт и так далее, - сообщают организаторы мероприятия.

В акции приняли участие более ста судов. Фото: Олег ЗОЛОТО

На борту речных пароходиков находятся ветераны и члены их семей. Следом идет колонна примерно из сотни гидроциклов. Ее разделили на пять соединений, первые четыре из которых получили названия в честь военно-морских флотов: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский.

Вслед за пароходами шли аквабайки. Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот пятое, замыкающее соединение и получило наименование «Бессмертная флотилия». Многие из участников акции одеты в форму военных лет, а к гидроциклам прикреплены морские флаги.

Отметим, что несмотря на перенос «Бессмертного полка» в онлайн, петербуржцы все же устроили стихийное шествие по центру города.