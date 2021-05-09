Жара до +24 градусов придет в Петербург в ближайшие дни

В Петербурге будет тепло и солнечно - самое время загорать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящее летнее тепло придет в Петербург и Ленинградскую область уже на будущей неделе. С понедельника, 10 мая, температура вплотную приблизится к 20-градусной отметке, а еще через пару дней термометры покажут почти жару в +24 градуса. И это гораздо лучше, чем дожди, лившие с начала мая.

- 9 мая в Петербурге уже солнечно, но пока прохладно. синоптическая ситуация в Северной столице определяется гребнем антициклона, усиливающегося с юго-запада, - отмечает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Но если в праздничный день воздух в городе прогрелся всего до +11, то уже 10 мая синоптики обещают до +19, пусть и с небольшими осадками ночью и в первой половине дня. В Ленобласти в понедельник будет от +15 до +20.

Но настоящая летняя «жара» придет на Северо-Запад России со вторника.11 мая в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков, с умеренным южным ветром и от +21 до+23 градусов на термометре.

Еще теплее будет в среду. На 12 мая гидрометцентр прогнозирует повышение температуры до +24. И что особенно приятно, без дождей.