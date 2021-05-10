Полиция возбудила уголовное дело после поджога могил на кладбище в Петербурге

Неизвестный поджег три могилы на кладбище в Красном Селе. Фото: vk.com/trashks

Полиция Петербурга ищет поджигателя трех могил на кладбище в Красном Селе. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

- Злоумышленников разыскивают. Следственно-оперативная группа обнаружила на месте могилы 2020 и 2021 года со следами копоти, гари и повреждениями, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам местных жителей, это не первый поджог венков в Красном Селе. Фото: vk.com/trashks

Напомним, чуть ранее «Комсомолка» показывала фотографии очевидцев с места происшествия, пострадало место захоронения блокадницы и пары других усопших. Все произошло в ночь за полтора часа до наступления 9 мая. Местные жители предполагали, что виновата простая свечка или лампада. Но, скорее всего, нет.

- С места изъяли ткани со следами горюче-смазочного материала, кусочек газеты и фрагмент полимерного материала. Видеонаблюдение на месте отсутствует, - добавил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пострадали минимум три могилы. Одна из них принадлежала блокаднице, как рассказывают очевидцы. Фото: vk.com/trashks

В худшем случае поджигателю грозит до трех месяцев ареста.

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Пострадали и рядом расположенные места захоронения (подробности)