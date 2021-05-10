Отключать отопление в жилых домах Петербурга начнут 11 или 12 мая

В ближайшие дни в Петербурге начнется периодическое протапливание. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге собираются дать старт отключению отопления уже 11 или 12 мая. Об этом «Комсомолке» рассказал информированный источник из крупной теплоснабжающей компании. Остается дождаться официального распоряжения Смольного. В комитете по энергетике не смогли оперативно ответить на соответствующий вопрос «КП».

Причина постепенного окончания отопительного сезона очевидна – в город приходит жара. В ближайшие дни синоптики обещают погоду, типичную для лета. Со вторника, 11 мая, в Северной столице ожидается до +23 градусов. Дальше – больше, как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Скорее всего, 11 или 12 мая власти объявят о периодическом протапливании. Сразу отключать батареи нельзя по закону и правилам проведения «отопсезона» в Петербурге. То есть отключат сначала жилые дома, а тепло в больницах, школах и других социальных учреждениях останется. Погода у нас в городе, сами знаете какая, мало ли что. И потом, через несколько дней будет объявлено об официальном окончании сезона отопления, - сообщил «КП-Петербург» источник.

Далее в городе начнутся традиционные гидравлические испытания. Суммарные сроки отключения горячей воды в жилых домах города теперь не должны превышать двух недель.

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