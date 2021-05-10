Играл на гармошке у ТЦ и пропал: Трехмесячные поиски 14-летнего мальчика в Карелии завершились трагедией

В Карелии завершили поиски 14-летнего мальчика, пропавшего 28 января 2021 года. Фото: предоставлено "КП"

В Петрозаводске завершились трагедией трехмесячные поиски 14-летнего подростка, пропавшего 28 января 2021 года. Об этом «КП-Петербург» сообщила тетя Игната Череповецкого. Тело мальчика обнаружили неподалеку от торгового центра, где он играл на гармошке. По словам родственницы, ребенок из многодетной семьи. У него семеро братьев и сестер. В роковой день он решил подзаработать игрой на инструменте в разных торговых центрах.

- Отпросился 28 января у мамы, объяснил это тем, что он устал и пойдет хотя бы прогуляется и поиграет на гармошке. Мама его отвезла и сама пошла по делам. Через час он ей перезванивает и говорит, что пойдет в ТЦ «Лотос Плаза». Мать просила его подождать, но он уговорил ее и пошел самостоятельно. И пропал. Вечером в полицию позвонили, а они только 9 февраля начали розыск… Долго, может быть, нашли бы… - с глубоким горем рассказывает тетя Рада.

Мальчик помогал матери и семерым братьям и сестрам, зарабатывая игрой на гармошке. Фото: предоставлено "КП"

Судя по сайту регионального управления Следственного комитета, мальчика официально начали искать с 10 февраля. Тогда на него составили ориентировку. О пропаже ребенка сообщили многие СМИ. Через неделю СК возбудил уголовное дело по статье за убийство. Родные ребенка жалеют, что масштабные поиски можно было начать гораздо раньше.

Труп мальчика обнаружили в лесу за автосалоном недалеко от «Лотос Плаза». Подросток был в спящем положении, с телефоном, но без гармошки. Внешних насильственных признаков смерти нет, но последнее слово за судмедэкспертизой.

- Нам говорили сотрудники правоохранительных органов, что будут ходить по нашим родственникам, расспрашивать. Да что ходить-то, если все знают уже, что потерялся ребенок, и никто не в курсе, где он?! – возмущена тетя. – Сейчас вот говорят нам, если убийство, то весь город на уши подымят! Как они искали вообще, если он рядом оказался? Я мать уговаривала раньше и в прокуратуру писать, мы и Парфенчикову (губернатору – Прим.ред.) сообщили – нам пришел ответ, что мальчика будут искать волонтеры, когда снег растает.

Ребенка нашли в лесу недалеко от ТЦ. Родные Игната возмущены плохой работой правоохранительных органов. Фото: Google Maps

Родные до сих пор гадают, что именно произошло с Игнатом в тот морозный вечер. Раньше за ним не замечали какое-либо подозрительное поведение. Он разве что мог уйти гулять с друзьями, живущими в неблагополучных семьях, но всегда возвращался через день-два.

- Соседи говорят, что незадолго до пропажи он кому-то изливал душу, мол, жениться хочет. У него девушка есть, ей 17 лет. Мы подумали, что может перед нами стесняется чувств. Вдруг успокоится, придет скоро… - вздыхает тетя Рада.

Сейчас семья погибшего подростка собирает деньги на его похороны. Матери, беременной новым ребенком, категорически не хватает средств. По просьбе тети Игната, мы публикуем ее номер телефона для тех, кто может помочь даже самой малой суммой – 8 953 546-03-10 (Рада).