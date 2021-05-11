«Хонда» влетела в школу в Пушкине и загорелась

В Пушкине ночью горела машина, врезавшаяся в здание школы. Фото: vk.com/spb_today

Кадры, как из голливудского боевика, смогли снять минувшей ночью жители Пушкина. У них под окнами «Хонда» влетела в здание школы и загорелась.

- В 2 часа ночи, в Пушкине на Госпитальной улице 24, в школу №500 влетел парень на темном автомобиле, вроде «Хонда», машина загорелась. Похоже на то, что полиция гналась за ним, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Молодого водителя, который пытался сбежать с места происшествия, повязали стражи порядка. Позднее они передали его врачам.По предварительным данным, мужчина сильно не пострадал. А огонь потушили примчавшиеся на место пожарные.

- 11 мая в 02:07 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, улица Госпитальная, 24. В результате ДТП в автомобиле «Хонда» выгорел отсек двигателя. В 02:17 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава, - уточнили в пресс-службе петербургского управления МЧС.