На Санкт-Петербургском книжном салоне нейросеть оживит портреты писателей и общественных деятелей

Книжный салон пройдет с 26 по 29 мая в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

В дни проведения Книжного салона с 26 по 29 мая в Главном штабе Государственного Эрмитажа покажут арт-инсталляцию «живых» портретов известных литераторов, исторических личностей и общественных деятелей. Благодаря технологиям дополненной реальности, реализованным через специальное мобильное приложение MARMA компании Межрегиональный контактный центр, читатели смогут лицом к лицу встретиться с легендарными личностями разных лет.

Установив мобильное приложение MARMA по QR-коду, гости выставки смогут наблюдать, как оживают статичные портреты святого благоверного великого князя Александра Невского, выдающегося русского писателя XIX века Федора Достоевского, классика русской поэзии XIX века Николая Некрасова, советского физика, академика АН СССР, правозащитника Андрея Сахарова.

Для того, чтобы увидеть и услышать анимированные портреты, посетителям потребуется лишь открыть приложение и навести камеру смартфона на изображение.

- Благодаря технологиям AR, которые интегрируют виртуальные объекты в материальный мир, книголюбы получат шанс встретиться со своими кумирами, которого у них нет в реальности. Это не только привнесет цифровой контекст в арт-пространство салона, но и станет еще одним шагом навстречу современным технологиям и прогрессивному мышлению, – говорит специалист по внедрению технологии дополненной реальности Межрегионального контактного центра Павел Юринов.

Благодаря AR-технологиям можно будет посмотреть не только на портреты классиков, которым посвящён Книжный салон 2021 года, но и на современников, чьи лица обязательно узнают любители чтения. С помощью цифровых технологий и специальных наклеек на обложках бестселлеров читатели увидят презентации книг современных писателей, сделанные самими авторами. Список писателей-участников в настоящее время уточняется.

Основные площадки проведения Салона – Дворцовая площадь и помещения Главного штаба Государственного Эрмитажа. Пространство Книжного салона займет более 3000 кв. м.

В рамках Книжного салона состоится более 500 мероприятий: дискуссии, презентации, встречи с авторами, выступления артистов. К участию в деловой программе приглашены современные писатели, критики, издатели, деятели культуры, в том числе Гузель Яхина, Антон Долин, Евгений Водолазкин, Роман Сенчин, Татьяна Устинова, Жорж Нива, Александр Архангельский, Любовь Казарновская, Екатерина Рождественская, Дмитрий Быков, Александр Цыпкин, Марина Степнова, Сергей и Анна Литвиновы, Елена Шубина, Леонид Юзефович, Дмитрий Глуховский, Донасьен де Рошамбо, Виктория Ледерман, Андрей Усачев, Анна Тимашпольская и др. Предусмотрены прямые трансляции мероприятий со всех площадок.

Среди ключевых тематик Книжного салона – Год науки и технологий в России, 800-летие со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского, 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова.

Более подробно с программой XVI сезона Санкт-Петербургского международного книжного салона можно ознакомиться на официальном сайте.