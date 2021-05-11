Под Петербургом каскадер хотел сделать мертвую петлю на «Ниве» и едва не погиб

Трюкач на "Ниве" взлетел в воздух под Петербургом. Фото: instagram.com/chebotarev_evgeny

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев едва не погиб, пытаясь попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Трюкач решил исполнить мертвую петлю на старой «Ниве» - попытка была сделана под Петербургом, но что-то пошло не так. Итог - разбитая машина, новые шрамы на теле и красочное видео, от которого захватывает дух.

- Спасибо спонсорам, что помогаете нам разбиться. Идем на четвертую попытку, - иронично написал сам Евгений в своем Инстаграме.

Предыдущая попытка «бэк флипа», как называется трюк с обратным вращением на 360 градусов, была пару дней назад. И она также была неудачной. И в прошлый и в этот раз машина с каскадером падала на подготовленную «подушку» из старых покрышек.

Попытка стала уже четвертой, но неудачной. Фото: instagram.com/chebotarev_evgeny

Причиной неудачи четвертой попытки стала секция трамплина, подломившаяся под нагрузкой в самый неподходящий момент. Из-за этого автомобиль не получил необходимого импульса на вращение и, после эффектного полета, рухнул вниз.

Стоявшего у места приземления едва не засыпало разлетевшимися покрышками, но в итоге все обошлось. Сам трюкач получил несколько ушибов, но бодр и готов к новой попытке. Как пишет о себе сам Евгений: «Рискнул 58 раз, исправность тела - 90%». Осталось только отремонтировать многострадальную «Ниву», которая пока летает хуже, чем ездит.