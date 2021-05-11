Дзюба и Жирков вошли в состав сборной России на ЕВРО-2020. Фото: Петр КИБЕР

Семь игроков «Зенита» вошли в расширенный состав сборной России на ЕВРО-2020

Артем Дзюба и Андрей Лунев есть в списке

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав на стартующий через месяц чемпионат Европы по футболу. В список, составленный Станиславом Черчесовым, вошли семеро зенитовцев. Плюс один - в резерве.

- В основной список вошли семь игроков «Зенита» — вратарь Андрей Лунев, защитники Юрий Жирков и Вячеслав Караваев, полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, нападающий Артем Дзюба, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

В состав резервистов, которых привлекут к играм за сборную в случае травмы одного из основных футболистов, вошел зенитовский защитник Дмитрий Чистяков.

Всего в расширенном составе 30 человек, а окончательный список будет включать в себя 26 игроков. Кто останется - определят позднее.

Подготовку к ЕВРО-2020 сборная России начнет в подмосковном Новогорске 20 мая. С 22 по 31 мая будет работать в австрийском Нойштифте. Затем будут две контрольные встречи - 1 июня с Польшей (в гостях) и 5 июня с Болгарией (в Москве).

С 11 июня стартуют матчи чемпионата Европы. На групповом этапе россияне проведут две встречи в Петербурге - с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня), третья игра - с Данией - состоится 21 июня в Копенгагене.

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