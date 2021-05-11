В Смольном рассказали, сколько школ Петербурга не имеют видеонаблюдения

В Школа Петербурга идет внеплановые проверки безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге после страшной трагедии в Казани, где 19-летний парень расстрелял девять человек проверят безопасность всех городских школ. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила председатель комитета по образованию Северной столицы Наталия Путиловская.

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

По словам Путиловской, в школах будет проведена комплексная проверка систем безопасности.

- Техническое обследование комплексных систем обеспечения безопасности школ проводится ежемесячно. Но сегодня в связи с трагическими событиями в Казани мы нацеливаем руководителей образовательных учреждений на внеплановую проверку работоспособности этих систем, - сообщила председатель комитета. - Во всех школах Санкт-Петербурга усилен контроль за пропускным режимом, осуществлено обследование прилегающих территорий, проведен дополнительный инструктаж сотрудников. Особое внимание просим уделить проверке металлодетекторов. Завтра (среда, 12 мая – прим.ред.) все руководители должны отчитаться о проделанной работе.

Видеокамерами оборудовано 90 % школ. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Смольного, 100 % петербургских школ обеспечены профессиональными охранниками. В общей сложности за безопасностью детей следят специалисты 93 частных охранных предприятий, которые выбираются на конкурсной основе. Кроме того, во всех школах есть кнопки тревожной сигнализации и металлодетекторы – как ручные, так и стационарные. Чуть меньше – 90 % школ – имеют системы видеонаблюдения. В 7 % учреждений нет систем контроля доступа – турникетов.

«НУЖНО БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ, КАК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ»

Между тем родители петербургских школьников отмечают: трагедии, подобные казанской, невозможно исключить на все 100 %.

- Единственный способ предотвратить такие вещи – более четко отрабатывать все возможные источники опасности, - объяснил «КП-Петербург» председатель родительского комитета Михаил Богданов. – Этот персонаж Ильназ Галявиев – парень, устроивший стрельбу в Казани – он ведь не в вакууме существовал все эти годы. Он с кем-то общался, взаимодействовал. И если бы кто-то вовремя расслышал тревожные звоночки – а их попросту не могло не быть – этой трагедии, возможно, и не случилось бы.

По словам Богданова, к системе безопасности в петербургских школах претензий действительно нет. Но за каждой системой стоят люди – именно они в конечном итоге и должны стать барьером на пути между детьми и сумасшедшими, которые хотят причинить им вред.

В 100 % школ есть профессиональные охранники. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Знаете, как во время войны кругом были развешаны плакаты «Будь бдительным!», «Враг коварен – будь начеку!», - объясняет наш собеседник. – Вот и сейчас, мне кажется, они снова становятся актуальными. Повторюсь – любой сумасшедший живет в окружении людей, и эти люди, по идее, как раз и должны вовремя заподозрить, что с их соседом, сыном, братом, воспитанником и так далее что-то не так.

Напомним: утром 11 мая в школе № 175 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял из дробовика девять человек, а после сдался полиции. Что именно послужило причиной кровавой расправы – на данный момент не известно. Сам убийца, по данным местных СМИ, на допросе заявил, что два месяца назад «осознал себя богом».

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