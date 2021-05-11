Забота на расстоянии: как вовремя понять, что родным и близким нужна помощь. Фото: ElenaHelp.

КОВИД — ЭТО НАДОЛГО

Год назад, когда мир впервые столкнулся с коронавирусом, казалось, что нужно лишь переждать и все это закончится. Сегодня уже понятно, что COVID-19 останется с нами надолго. А это значит, что тревоги и страхи, связанные с пандемией, никуда не уйдут. Мы по-прежнему будем волноваться за своих родных, особенно пожилых, бояться за свое здоровье. Единственный способ себя обезопасить - пользоваться средствами защиты, стараться соблюдать социальную дистанцию и внимательно следить за состоянием здоровья - своего и своих близких.

Фото: ElenaHelp.

Сейчас уже ясно, на какие параметры при заболевании нужно обращать внимание: это содержание кислорода в крови (сатурация) и температура тела. Причем, эти показатели нужно оценивать в динамике, чтобы можно было вовремя понять, когда и как реагировать. Впрочем, специалисты предупреждают: хоть забота о близких и является естественной для нас, она не должна выходить за рамки и нарушать границы личного пространства людей. Иначе мы рискуем «задушить любовью» тех, за кого переживаем.

«УМНЫЙ» ПОМОЩНИК

Хорошей альтернативой ежедневным звонкам с вопросом: «Как ты себя чувствуешь?» могут стать современные «умные» браслеты. Они обладают достаточной точностью и могут отслеживать температуру тела, пульс, содержание кислорода в крови. А вот измерение артериального давления на современных смартбраслетах, независимо от их стоимости, точностью не отличается и требует постоянной настройки. Другими словами, примерно раз в полгода нужно проводить калибровку личного уровня давления.

Фото: ElenaHelp.

Если к таким браслетам добавить специальный сервис по учету и анализу состояния здоровья, то за самочувствие родных можно не переживать.

— Каждый владелец браслета, у которого есть соответствующий датчик, может самостоятельно отслеживать важные показатели здоровья. Вопрос в том, насколько мы дисциплинированы, чтобы не забывать и делать это регулярно. Если же речь идет о пожилых бабушках и дедушках, которые живут далеко и не умеют обращаться с электроникой, то «умный» браслет часто становится для них просто дорогой игрушкой. Мы предлагаем удобный и полезный сервис, который может помочь каждому, - говорит основатель проекта ElenaHelp Сергей Мухтасаров. - Новый сервис полезен не только для контроля состояния при COVID-19, но и при любых отклонениях от нормального состояния. В связке с браслетом сервис берет на контроль такие важные параметры жизнедеятельности, как содержание кислорода в крови, температуру тела, пульс. Мы не используем какие-то усредненные данные, ведь каждый человек отличается, поэтому сначала все пограничные значение калибруются. Если значения заметно отклоняются от нормы, мы связываемся с владельцем браслета и уточняем, все ли хорошо. Если видно, что ситуации стремится к ухудшению или нет ответа, звоним доверенным лицам, родственникам, а в крайнем случае можем вызвать врача на дом или скорую.

Конечно, каким бы «умным» ни был браслет, абсолютно точных значений он не покажет. Но общую картину состояния здоровья составить поможет. При длительном ношении собранные данные могут оказаться подспорьем не только для самого сервиса, позволяя делать более точные прогнозы, но и для профильных специалистов. Согласитесь, обращаясь к врачу, куда лучше иметь более полную картину, чем результаты одноразового обследования.

КОМУ ЭТО ПОДОЙДЕТ

Все мы хотим, чтобы наши близкие были «под присмотром». Да и от подсказок относительно собственного здоровья многие не отказались бы. Сервису контроля здоровья ElenaHelp вполне по силам справиться и с тем, и с другим. Приложение можно установить на смартфон пожилым родителям, тяжело больным родственникам, детям перед отправкой в летний лагерь или на каникулы к бабушке и дедушке. Вы сможете видеть историю данных, не нервничать и не дергать близкого человека лишний раз. Да и на своем телефоне такой помощник лишним не будет. Доступ к просмотру и контролю за данными можно так же передать врачу или медицинской организации для более профессионального наблюдения и консультаций.

Фото: ElenaHelp.

КОНКРЕТНО

Как работает сервис ElenaHelp

Шаг 1: Скачиваем на смартфон приложение ElenaHelp. Для этого подойдет любой телефон на базе Android.

Шаг 2: По блютуз подключаем к телефону смартбраслет с функцией контроля содержания кислорода в крови и температуры. Для этого подойдет браслет T1S.

Шаг 3: Смартбраслет начинает измерять показатели содержания кислорода в крови, температуры тела и пульса с периодичностью в несколько минут. С браслетом можно принимать душ, но производители не рекомендуют с ним купаться или плавать в бассейне.

Шаг 4: Смартфон по сети интернет передает полученные данные в центр обработки ElenaHelp, где разработанное программное обеспечение анализирует полученную информацию.

Шаг 5: Если показатели в норме, они пополняют базу данных, которую потом можно использовать во время обследования у врача. В том случае, если параметры окажутся ненормально высокими или низкими, робот или операторы ElenaHelp свяжутся с пользователем, выяснят самочувствие, а при необходимости позвонят близким или вызовут врача.

Фото: ElenaHelp.

А ЧТО ЕЩЕ?

Кроме контроля основных параметров - содержания кислорода в крови, температуры тела и пульса, «умный» браслет отражает количестве шагов, расстояние, калории с поправкой на вид спорта, которым при этом человек занимается. Также браслет можно использовать в качестве часов.

— Эти данные для сервиса не являются профильными, но при продолжительном наблюдении, наша система учитывает всю поступившую информацию. Например, если система зафиксировала незначительный рост температуры тела и при этом увеличение количества шагов, значит человек испытал физическую нагрузку и поводов для беспокойства нет, - добавляет Сергей Мухтасаров.

Фото: ElenaHelp.

НЕ ПРОПУСТИ!

Переживаете за здоровье близких и хотите иметь возможность быстро им помочь? 27 мая в эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» 92.0 FM основатель проекта ElenaHelp Сергей Мухтасаров расскажет о том, как работает сервис контроля показателей здоровья и как им воспользоваться. Слушайте программу «Здоровый разговор» 27 мая в 13.03 часов на частоте 92.0 FM.