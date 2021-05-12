Петербуржцы рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Жители Петербурга - четвертые в России по уровню желаемой зарплаты. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Петербурга рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья. Эксперты рынка труда провели опрос среди горожан и вывели размер оптимальной зарплаты. Он оказался весомым - 183 тысячи рублей.

- Жителям Санкт-Петербурга для счастья нужно зарабатывать 183 тысячи рублей в месяц – с проведения аналогичного опроса в январе 2021 года счастье для петербуржцев «подорожало» на семь тысяч рублей, - сообщает пресс-служба онлайн-сервиса поиска работы и сотрудников SuperJob, специалисты которого проводили опрос.

Всего в исследовании приняли участие 2500 человек из разных городов России. Так, в среднем по стране уровень идеальной зарплаты остановился на отметке в 173 тысячи рублей - на десять меньше, чем в Петербурге. При этом мужчины хотят получать больше (192 тысячи) а женщины согласны на 155 тысяч рублей.

Интересно, что те опрошенные россияне, которые и сейчас получают от 80 тысяч в месяц, хотят больше среднего - от 240 тысяч: «Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», - отмечают респонденты.

Отметим, что в рейтинге «цены» счастья Петербург оказался на четвертом месте. Больше всего хотят получать москвичи - 224 тысячи рублей в месяц, далее идут жители Владивостока (200 тысяч), отмечающие, что у них очень дорогой город. Третьим оказался Ростов-на-Дону - 195 тысяч рублей.