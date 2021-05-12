645 школ проверили в Петербурге из-за угрозы взрыва

Взрывные устройства искали в петербургских школах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 650 школ Петербурга пришлось проверить специалистам по безопасности из-за анонимного сообщения, пришедшего в одно из учебных заведений города по электронной почте. Отправитель предупреждал о заложенных взрывных устройствах, но не уточнял, где.

- 11 мая в 12:24 в дежурную часть Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти через экстренный номер 112 поступило сообщение от директора школы № 46 «Центр реабилитации и милосердия» Калининского района. В нем говорилось, что с электронного адреса Sexasaliaskn@...com (почтовый ящик расположен на технической площадке США) на адрес электронной почты поступило сообщение о заложенных бомбах в школах, - информирует источник «КП-Петербург».

Тут же были эвакуированы 5 988 человек из 10 учебных заведений Калининского, Красносельского и Красногвардейского районов. Еще 635 учебных заведений Петербурга, по решению администраций школ, не эвакуировались.

Все 645 зданий были осмотрены специалистами, никаких взрывных устройств или опасных предметов обнаружено не было.

Результаты проверки направлены в следственное управление Главка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Отправителя письма ищут.