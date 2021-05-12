Строить новые районы без метро - преступный подход: губернатор рассказал о развитии подземки в Петербурге

Строительство метро в Петербурге явно отстает от потребностей города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тема строительства метро стала одной из главных во время традиционного отчета губернатора перед депутатами Законодательного собрания Петербурга. В частности, Александр Беглов заявил, что строить подземку должна одна, принадлежащая городу компания, а нынешнее положение вещей, когда во многих районах до сих пор нет подземки – недопустимо.

– Развиваются новые микрорайоны, там нет метро, самое главное – люди мучаются на электричках, на автобусах добираются до центра, до работы. Безобразие, это преступный подход в отношении города. Будем строить через свою компанию, – отметил губернатор.

По словам Александра Беглова, прошлый подрядчик – «Метрострой», строивший подземку в Ленинграде-Петербурге исторически, ныне не способен справляться со своими обязанностями.

– «Метрострой» враскорячку встал. С одной стороны, начал выбирать дорогие работы, а с другой - есть большие недоделки. До сих пор мы это ликвидируем, – возмутился губернатор.

Станции вводятся с опозданием, а в некоторых районах их нет даже на бумаге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Договориться с собственниками компании не получилось и было принято решение создать новую - «Метрострой Северной столицы». Сейчас власти сосредоточены на том, чтобы передать дела от одного подрядчика другому, не потеряв уже построенные объемы: «Нам нужно пережить этот непростой вопрос, сохранить те проходки, которые есть на сегодняшний день, чтобы не потерять деньги на консервацию. И вводить новые станции, которые необходимы нашему городу».

Но в любом случае, это скажется на скорости строительства перспективных объектов, сроки сдачи которых переносились не раз. Как отметил вице-губернатор Максим Соколов, курирующий транспортную сферу, ждать новых станций можно через три года. Кроме того, сейчас на федеральном уровне рассматривают вопрос о том, чтобы дать новой компании статус единственного метростроителя города.

– Это позволит в ближайшем будущем достичь, пускай и скорректированных, но реальных показателей госпрограммы, в соответствии с которой к 2024 году будут проложены 9 километров путей, открыты три станции – «Казаковская», «Путиловская» и «Большой проспект» – с общим объемом финансирования 60 миллиардов рублей, – рассказал Максим Соколов.

Он также добавил, что город обратился за финансовой поддержкой к федеральным властям.

– В случае этой поддержки темпы строительства будут существенно ускорены. И теоретически можно будет в эти же сроки построить еще четыре станции, но это потребует грантов со стороны федерального правительства, – добавил вице-губернатор.

Что касается трудового коллектива предыдущей проблемной компании – «Метростроя» – он, как предполагалось, будет сохранен и привлечен для работы в новую компанию.

– К началу прошлого года в силу недружественных и непрофессиональных действий основного на тот момент акционера «Метростроя» компания пришла к упадку, приостановке производственной деятельности, многомиллиардным кредитным задолженностям, бесконечным долгам по заработной плате, угрозе забастовок, – рассказал Максим Соколов. – К лету 2020-го мы перешли к ежемесячным регулярным выплатам сотрудникам, что дало возможность сохранить уникальный коллектив – это 3,5 тысячи человек, и его численность не меняется уже долгое время.

Отметим, что параллельно Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга разместил тендер на обновление программы строительства и реконструкции городского метро. В нем должны быть прописаны сроки создания новых веток и станций до 2045 года.

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Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров:

– В отчете губернатора были конкретные ответы на вопросы, которые связаны с метро. Их очень много задают люди, которые действительно обеспокоены транспортной инфраструктурой, особенно в спальных районах, когда невозможно доехать на работу и невозможно выехать. Все эти вопросы получили достаточно четкие ответы со стороны правительства. Губернатор подробно раскрыл то, что нам предстоит сделать в этом направлении.

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