Аномальная жара вызвала ажиотаж на пляжах Петербурга

Ажиотаж на пляжах Петербурга появился 12 мая из-за аномальной жары / Фото: instagram.com/jurist__spb

Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд 58-летней давности. В среду, 12 мая 2021 года, воздух в городе прогрелся до 27,2 градусов, при учете, что в 1963 году в этот день максимально было зафиксировано плюс 26,6. После холодных майских праздников с дождем и снегом, жара очень неожиданно нагрянула в Северную столицу, что местные жители и гости города даже не успели перестроиться с пуховиков на футболки. Самый настоящий ажиотаж образовался на городских пляжах - где же еще прохлаждаться с такой знойный день. Социальные сети буквально заполонили фотографии петербуржцев, спасающихся от духоты рядом с прохладной Невой и Финским заливом.

После холодной весны жара пришла в город неожиданно / Фото: instagram.com/pavleg/

- Плюс 26, пора открывать сезон купания, - отметил один из посетителей пляжа у Петропавловской крепости.

- Питер встретил просто невероятной погодой, всегда бы так, - удивляются гости города.

Петербуржские моржи и вовсе открыли очередной купальный сезон / Фото: instagram.com/andrey_lebedev85/

Жара побила температурный рекорд 58-летней давности / Фото: instagram.com/zanzibar_90

Большинство горожан загорают в шортах и футболках в парке 300-летия, многие облюбовали набережные рек и каналов. А петербургские моржи, для которых и минус 10 хорошая погода, лишь бы солнце было, и вовсе щеголяют у Петропавловской крепости в купальниках и уже успели окунуться в Неву, чтобы остудиться.

Увы, уже завтра зной спадет и придут дожди / Фото: instagram.com/anji.chili/

Однако такая жара в городе продержится еще день, а после уже начнутся привычные дожди и температура опустится до плюс 20 градусов.

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